Mulder en Gullit raken wanhopig: 'Francesco, je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen!'

Francesco Farioli is maandagavond aangeschoven bij Rondo, maar wil weinig kwijt over de reden dat hij vertrekt bij Ajax. De trainer geeft aan een wensenlijstje door te hebben gegeven aan de clubleiding, maar gaat vervolgens niet in op geruchten over de verschillen in inzichten tussen de trainer en de club, wat tot ergernis leidt bij analisten Youri Mulder en Ruud Gullit.

Van der Goot stelt Farioli de onvermijdelijke vraag waarom hij en Ajax niet verder doorgaan. “Ik heb mijn definitieve besluit genomen onderweg vanuit Groningen. Ik evalueerde de wedstrijd. Je denkt misschien dat ik emotioneel was, maar dat was niet zo. Ik zag een soort film voor me van het seizoen. Ik herbeleefde de gesprekken die ik heb gehad met de club. Ik uitte vaker wat ik belangrijk vond voor de club, op lange en korte termijn.”

Strijd binnen de club

“De belangrijkste strijd die ik aanging ging over de cultuur binnen de club”, gaat Farioli verder. “Op gebied van voeding en de faciliteiten et cetera. Dat zijn geen onderwerpen voor alleen vandaag, maar ze gaan over de mentaliteit van de club en het niveau van professionaliteit. Bij sommige onderwerpen had ik de volledige steun van de club. Voor volgend seizoen was het dezelfde situatie, ik gaf een lijst met verbeterpunten.” Mulder vraagt of Farioli voorbeelden kan geven, maar de trainer gaat daar niet op in. Wel wil de 36-jarige Italiaan geruchten ontkrachten over frictie met directeur Alex Kroes: “Dat is niet het geval”. Ook ontkent Farioli dat hij gevraagd zou hebben om ‘erg dure’ spelers.

Gullit spreekt de Ajax-trainer aan op het feit dat hij niets wil zeggen over zijn reden van vertrek. “Maar als je niets zegt, laat je ruimte voor speculatie.” De analist stelt dat de trainer nu het verwijt krijgt niet het aantrekkelijke Ajax-voetbal te spelen. Farioli houdt vervolgens een betoog over de hoeveelheid Europese wedstrijden die Ajax dit seizoen heeft moeten spelen en het feit dat zijn prioriteit lag bij het behalen van Champions League-voetbal. Mulder begint te lachen: “Je drijft af van het onderwerp. Er wordt gezegd dat de club aanvallender voetbal wil en dat jij te verdedigend wil spelen. Klopt dat?”

Aanvallend voetbal

“Als dat zou kloppen, is dat heel interessant", zegt Farioli cynisch. “In Turkije zeggen ze nog steeds dat ik het Turkse voetbal heb beïnvloed met opbouwend voetbal.” Farioli was vanaf 2021 tot 2023 trainer van Fatih Karagümrük en Alanyaspor. De trainer vertelt verder over de balbezitpercentages die hij haalde bij de clubs, tot ergernis van Mulder: “Ik geloof niet dat we een antwoord gaan krijgen. Is het waar?”

Gullit haakt in; “Je hoeft alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.” Farioli wil geen antwoord geven en krijgt vervolgens een nieuwe vraag van presentator Wytse van der Goot: “Heb je het gevoel dat Ajax meer had kunnen doen om zich naar jouw visie te bewegen?” “Ik denk dat ze alles gedaan hebben wat mogelijk was”, antwoordt een emotionele Farioli. “Dat is waarom ik vandaag met pijn in mijn buik heb besloten om te stoppen.”

