Farioli: 'Moet ik hem uitknijpen? Vermoorden?'

Francesco Farioli heeft bij Rondo nog eens teruggeblikt op zijn wisselbeleid dit seizoen bij Ajax. Zo komt Mika Godts ter sprake, die volgens de Italiaanse trainer niet alle wedstrijden kon spelen.

Tijdens het praatprogramma op Ziggo Sport laat Ruud Gullit blijken zeer verbaasd te zijn over de vele wisselingen die Farioli het hele seizoen doorvoerde. Vooral voor de winterstop rouleerde de oefenmeester flink. "Het heeft ook best wat energie gekost om dat uit te leggen", reageert Farioli als eerst. "Als goede speler wil je alles spelen. Maar de huidige speelschema's zijn zo anders dan jaren geleden."

Dan komt de Italiaan met een praktisch voorbeeld. "Mika (Godts, red.) was op een gegeven moment de enige linksbuiten die we hadden. Die periode duurde vijf maanden. Dan zou hij altijd in de basis moeten starten. Maar moet ik hem uitknijpen? Vermoorden? Hij komt van het jeugdelftal." De jonge Belg speelde vorig seizoen 575 minuten in de Eredivisie. Dit seizoen is dat getal, ondanks zijn blessures, gestegen naar 1.653.

LEES OOK: Emotionele Farioli doet Ajax-supporters één belofte in afscheidsvideo

Toen Godts zijn draai leek te vinden in het elftal van Farioli, raakte Ajax hem kwijt. "In de week waarin we tegen Feyenoord en PSV speelden, was hij het best in vorm. Vervolgens raakte hij geblesseerd. We moesten hem vijf weken missen en dat was een hele lastige periode voor ons." De Italiaan lijkt daarmee aan te geven dat rouleren ervoor zorgt dat de club te maken krijgt met minder blessures.

