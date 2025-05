Emotionele Farioli doet Ajax-supporters één belofte in afscheidsvideo

Francesco Farioli heeft maandag afscheid genomen van Ajax. Met (opnieuw) tranen in zijn ogen doet hij de fans van de club nog één belofte.

De Italiaanse trainer was zondagmiddag hevig geëmotioneerd en komt in de afscheidsvideo van Ajax met een verklaring. "Ik wist dat het mijn laatste duel in de Johan Cruijff ArenA zou zijn. De selectie verdiende een titel. Dat ik ze die niet heb kunnen geven, is het enige waar ik echt spijt van heb. Ik wist niet dat ik zoveel kon huilen en het is niet goed voor mijn reputatie, maar ja."

Farioli blikt even vooruit op de volgende periode. "Nu ga ik naar huis en laad ik me weer op. Het wordt tijd om mijn beslissing(en) te evalueren. Maar ik weet nu wel dat er nooit een andere club in Nederland voor mij zal zijn dan Ajax." Ook staat Farioli nog een zware klus te wachten: uitleggen aan zijn dochtertje dat hij niet langer trainer is van de club uit de hoofdstad. "Ik heb het haar nog niet verteld. Dat is het lastigste. Zij is sowieso boos op me."

Met tranen in zijn ogen weet Farioli al dat hij met veel melancholie zal terugdenken aan het afgelopen jaar. "Ik ga nooit vergeten wat we gedaan hebben en hoe belangrijk deze periode voor mijn leven is. Ik hoop dat ik hier ooit terugkeer." De oefenmeester sluit af met een belofte. "Één ding weet ik zeker: het is uitgesloten dat ik in Nederland voor een andere club dan Ajax ga werken. "