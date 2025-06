Sneijder lovend: ‘Daarin is Ajax de beste ter wereld’

Ajax heeft de beste jeugdopleiding ter wereld, vindt Wesley Sneijder. De oud-jeugdexponent van de club vertelt in het SBS6-programma Het Waren Twee Fantastische Dagen over zijn tijd bij de academie.

In Het Waren Twee Fantastische Dagen spendeert Sneijder twee dagen in een huis met Jamie Vaes en Igone de Jongh. Op een gegeven moment krijgt Sneijder een verrassingspakket met daarin een shirt waarin hij speelde voor de Ajax-jeugd toen hij zestien jaar was. Vol ongeloof kijkt Sneijder naar het shirt, waarvan hij niet wist dat het nog bestond: “Heel apart dit”.

LEES OOK: Ajax voert historische ingreep door

Artikel gaat verder onder video

Vaes vraagt of het een fijne tijd was in de jeugd van Ajax. “Jazeker”, antwoordt de recordinternational. “Iedereen had altijd het gevoel - zeker toen ik zestien was - dat ik heel makkelijk het eerste elftal van Ajax zou gaan halen. Ik was er nooit zo van overtuigd dat ik het zou halen. Het is niet zo dat het allemaal vanzelf is gegaan.”

Sneijder was dan niet per se overtuigd, maar ambitieus was hij wel. “Ik zag die ArenA en dacht: ‘Dat is gewoon mijn doel, daar moet ik naartoe’. Ik heb er alles aan gedaan en daarom is dat voor mij een hele bijzondere periode geweest. En ook een hele zware periode. De jeugd van Ajax… Ze zeggen altijd dat het de beste school ter wereld is en dat is ook echt zo. Het is keihard, maar uiteindelijk ook gewoon hetgeen dat werkt.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax voert historische ingreep door 🔗

👉 'Ajax en PSV laten oog vallen op smaakmaker van FC Utrecht' 🔗

👉 'Ik denk dat Ajax-supporters dolblij zijn dat hij geen coach van Ajax is geworden'🔗

👉 VVCS haalt snoeihard uit naar 'falend' Ajax 🔗

👉 Khalid Boulahrouz maakt Ajax-speler in één zin finaal af 🔗