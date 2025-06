'Galatasaray meldt zich bij Ajax voor Kaplan: dit is de vraagprijs'

Galatasaray heeft bij Ajax navraag gedaan naar verdediger , zo meldt de Turkse transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu op X. De Amsterdammers zouden een bedrag van negen à tien miljoen euro verlangen voor de centrale verdediger, wiens contract nog doorloopt tot medio 2027.

In de zomer van 2022 telde Ajax een transfersom van 9,5 miljoen euro neer om de inmiddels 22-jarige Kaplan over te nemen van Trabzonspor, waarvoor hij op dat moment nog maar achttien officiële wedstrijden achter zijn naam had staan. Het eerste seizoen van de verdediger viel door een zware knieblessure echter volledig in het water. Pas in oktober 2023 maakte hij zijn eerste officiële speelminuten voor de Amsterdammers, namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In februari 2024, bijna twee jaar nadat hij werd aangetrokken, volgde Kaplans debuut in Ajax 1.

Hoewel hij afgelopen seizoen grotendeels gevrijwaard bleef van verder fysiek leed, kwam Kaplan onder Francesco Farioli weinig aan spelen toe. De Italiaan had de verdediger uiteindelijk slechts in twaalf wedstrijden nodig. Deze zomer zou Kaplan kunnen terugkeren naar zijn vaderland. Galatasaray, dat afgelopen seizoen op indrukwekkende wijze beslag legde op de landstitel, heeft volgens Sabuncuoglu bij Ajax geïnformeerd naar de voorwaarden waartegen de verdediger te halen is. De Amsterdammers zouden een vraagprijs tussen de negen en tien miljoen euro hebben genoemd. Komt dat bedrag daadwerkelijk op tafel, dan zou de drie jaar geleden betaalde transfersom dus min of meer worden terugverdiend door Ajax.

🚨 Galatasaray, Ajax forması giyen Ahmet Can Kaplan'ın şartlarını sordu. Oyuncu, Galatasaray'a sıcak bakıyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 20, 2025

