'Eerste klus voor Farioli na Ajax-vertrek aanstaande: 'Nog enkele dagen''

Francesco Farioli wordt op korte termijn aangesteld als de nieuwe trainer van FC Porto. Dat meldt het Portugese RTP Notícias. Daarmee staat de Italiaanse oefenmeester voor zijn eerste klus sinds zijn vertrek bij Ajax, ruim een maand geleden.

Farioli vertrok aan het einde van het afgelopen seizoen na één jaar bij Ajax, dat hij naar de tweede plaats in de Eredivisie wist te leiden. De 36-jarige Italiaan werd sindsdien met verschillende clubs in zijn vaderland én in het buitenland in verband gebracht, maar heeft tot op heden geen nieuwe klus weten te bemachtigen. Dat lijkt nu een kwestie van tijd te worden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli vol lof over Ajax-ster: ‘Speler voor de Premier League of Real Madrid’

Eerder deze week wist transferjournalist Gianluca Di Marzio te melden dat Farioli de 'topkandidaat' is voor het hoofdtrainerschap van FC Porto. Volgens RTP Notícias is een deal tussen beide partijen aanstaande. "We hebben vernomen dat de aankondiging van de aanstelling van de 36-jarige trainer nog enkele dagen op zich zal laten wachten", klinkt het.

LEES OOK: Driessen onthult: 'Ik kreeg te horen dat Farioli daar op het lijstje staat'

Alvorens FC Porto met Farioli in zee zal kunnen gaan zal voorzitter André Villas-Boas eerst afscheid moeten nemen van de huidige trainer Martín Anselmi. De Portugese topclub wil dolgraag van de 39-jarige Argentijn af, maar zoekt nog naar een oplossing om het contract van de oefenmeester te beëindigen. Pas als dat afgehandeld is, kan men doorgaan met het aanstellen van Farioli.

➡️ Meer nieuws over Francesco Farioli

👉 Sneijder gelooft Farioli niet: analist komt met complottheorie 🔗

👉 Slot komt met compleet ander geluid over het Ajax van Farioli 🔗

👉 'Farioli speelde een doordacht, politiek spel' 🔗

👉 Farioli komt niet meer bij na zeer bijzonder eerbetoon van Ajax-fans 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗