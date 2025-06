Farioli vol lof over Ajax-ster: ‘Speler voor de Premier League of Real Madrid’

Francesco Farioli dicht een grote toekomst toe. De Italiaan werkte afgelopen seizoen bij Ajax samen met de negentienjarige verdediger en verwacht dat Hato in de toekomst in de Premier League of bij Real Madrid zal eindigen.

Farioli was het afgelopen seizoen trainer van Ajax en onder de oefenmeester kon Hato steevast rekenen op een plekje in de basis. In gesprek met Cronache di Spogliatoio bespreekt de Italiaan de toekomst van de nog altijd negentienjarige verdediger, die al 111 duels in het eerste elftal speelde. “Voor mij is Hato een speler voor de Premier League of Real Madrid”, weet Farioli vrij zeker.

Voor de komst van Farioli speelde Hato vooral als centrale verdediger, maar dat veranderde onder de Italiaan. “Het is moeilijk om als centrale verdediger op een heel hoog niveau te spelen als je 1,81 meter lang bent”, legt de clubloze trainer uit. “Eén van de eerste dingen die duidelijk werd voor mij is dat Hato als linksback moest gaan spelen.”

Dat was voor Farioli echter niet de enige reden om Hato als linksback op te stellen. De vleugelverdediger hielden zich volgens hem namelijk onvoldoende bezig met zowel verdedigen als aanvallen. “Hij brengt die inschattingen met zich mee. Hij had zeker iets meer in zijn mars dan degenen die er voor hem speelden”, verklaart Farioli. “Hij is een speler met een geweldig techniek en heeft ook het vermogen om een-op-een situaties te beheersen ondanks zijn jonge leeftijd.”

Hato moest wennen aan nieuwe positie

Voor Hato zelf bracht de wisseling naar de linksbackpositie nog wel wat aanpassingsproblemen met zich mee, beaamt Farioli. “Ik nam hem tijdens mijn eerste dag bij Ajax mee naar het kantoor om hem te spreken. Ik legde hem uit waarom ik hem zag als fullback”, geeft hij aan. “In de eerste twee officiële wedstrijden waarin hij scoorde, voelde hij duidelijke voldoening. Het zou interessant zijn om hem nu te vragen naar zijn favoriete positie. Welke rol prefereert hij?”

