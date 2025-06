Ajax krijgt dringend transferadvies: ‘Halen die handel!’

Ajax is opnieuw druk bezig met het binnenhalen van . Als het aan Youri Mulder en Kiki Musampa ligt, halen de Amsterdammers hem zo snel mogelijk naar Nederland. De buitenspeler is volgens hen namelijk een typische Ajax-speler.

Dinsdagochtend kwam naar buiten dat Ajax een nieuw bod had gedaan op Moro. Daarnaast zouden de Amsterdammers er ook al ‘zo goed als uit’ zijn met de aanvaller zelf. In gesprek met AS heeft de Spanjaard zelf ook al gereageerd op het aanbod van Ajax. “Wie wil er nou niet in de Champions League spelen? De Eredivisie is ook erg aantrekkelijk voor jonge spelers”, legde hij uit.

Moro is momenteel met Jong Spanje actief op het EK Onder 21 in Slowakije, waar hij dinsdagavond met een assist belangrijk was in het gelijkspel tegen Italië (1-1). “Ik zeg doen. Als ik Ajax was”, zei Mulder bij Ziggo Sport. “Hij heeft een dribbel, straalt gevaar uit, heeft continu dreiging. Dat lijkt me niet moeilijk. Je wil iemand hebben met een actie, die iemand voorbij kan spelen. Dat is Ajax, toch?”

Daar is Musampa het volledig mee eens. “Absoluut. Dat is de visie van de club”, stelt de assistent-trainer van Ajax Onder 19. “Je wilt spelen met echte buitenspelers die een man kunnen passeren. Hij heeft in de eerste helft echt laten zien dat hij heel makkelijk kan passeren en dat hij goede keuzes kan maken. Een heel interessante speler. Halen die handel!”

Moro heeft overzicht

De assist van Moro op Jesus Rodriguez in de tweede helft kon Mulder zeker bekoren. “Dat doet hij natuurlijk heel goed”, is de technisch directeur van Schalke 04 complimenteus. “Je ziet hem ook kijken, hij heeft het overzicht en kijkt niet alleen naar de bal. Dat is mooi om te zien, hij is echt op zoek naar de vrije man. Hartstikke goed.”

