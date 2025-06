Moro reageert op Ajax-interesse: 'Wie wil er nou niet in de Champions League spelen?'

was in januari dicht bij een overstap naar Ajax. Zijn Spaanse broodheer Real Valladolid was echter niet voornemens om hem te laten gaan. De Amsterdammers zijn nog altijd serieus geïnteresseerd in de 22-jarige vleugelaanvaller, die zelf afwacht op wat komen gaat.

Ajax probeerde zich afgelopen winter te versterken met Moro. De buitenspeler van Real Valladolid raakte echter geblesseerd, waardoor hij zijn gedroomde overstap zag verdampen. In de slotfase van de transferperiode haalden de Amsterdammers Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles, maar kort voor dat akkoord zou Alex Kroes nog een ultieme poging hebben gedaan bij Valladolid. Ajax zou een bedrag van tien miljoen euro voor hem hebben overgehad, maar de Spaanse laagvlieger wilde hem niet meer laten gaan.

"'Het was Valladolids beslissing. Ze wilden het bod niet accepteren. De club beslist, en dat moet ik respecteren", aldus Moro in gesprek met AS. "We zouden ook niet in discussie gaan. Het aanbod sprak me aan omdat Ajax een club is die in eigen land strijdt om de titel en in de Champions League speelt. Wie wil er nou niet in de Champions League spelen? De Eredivisie is ook erg aantrekkelijk voor jonge spelers."

De komende weken speelt Moro met Spanje op het EK Onder 21. Daar hoopt hij zich goed te kunnen laten zien. "Natuurlijk kijken veel mensen naar dit toernooi. Maar ik zal je vertellen, voor mij is de toekomst de wedstrijd tegen Italië. Hier op het EK is het onwaarschijnlijk dat er spelers worden aangetrokken. Stel je voor dat iemand een bepaalde waarde heeft, plotseling drie of vier doelpunten maakt en die waarde stijgt. Of andersom. Ik denk dat clubs wachten tot het toernooi voorbij is om beslissingen te nemen", aldus de rechtspoot.

Moro stelt in ieder geval wel bepaalde eisen aan een transfer. "Als ik zou vertrekken, wil ik een project waar ik echt gewenst ben, geen transfer die gemotiveerd wordt door zaakwaarnemers of technisch directeuren. Ik wil dat de trainer me wil, dat is duidelijk. Ik heb altijd gezegd dat ik graag in Spanje zou blijven, maar je weet maar nooit. Als er een aanbieding van Ajax komt, vind je dat natuurlijk ook interessant. Als ik zie dat de buitenlandse opties me ook bevallen, heb ik er geen probleem mee om ergens anders heen te gaan", besluit hij.

