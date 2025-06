Het zevental Ajax-spelers dat te horen heeft gekregen van Alex Kroes niet meer welkom te zijn bij het eerste elftal moet niet buigen. Dat adviseert Nico Dijkshoorn in zijn column voor Voetbal International. De columnist stelt dan ook dat Ajax 'niet geheel zonder gevaar' kiest voor het Winston Bogarde-model.

Kroes zou volgens De Telegraaf aan zeven spelers via Whatsapp hebben verteld dat zij niet langer welkom zijn bij de club. Daarbij werd het gezelschap van Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen genoemd. Zij moeten zich naar verluidt sinds zondag melden in 'kleedkamer 2' en hebben minder vrijheden en mogelijkheden op de club. Op deze maatregelen kwam veel kritiek, waaronder van Ajax-fans en de VVCS.

Op zondag kwam ESPN met een andere versie van het verhaal. De betaalzender rept ook over een zevental, maar staat de naam van Hlynnson daar niet bij. In plaats daarvan staat Sivert Mannsverk op de 'afscheidslijst' van Kroes. Hlynnson krijgt na een redelijke huurperiode bij Sparta 'wel een kans in de voorbereiding onder Heitinga'. Ook wordt laatstgenoemde naam veel prominenter genoemd in het verhaal van ESPN: de genoemde keuzes zouden niet alleen door Kroes, maar ook mede door de nieuwe hoofdtrainer zijn genomen.

Dijkshoorn heeft de ophef bij Ajax ook meegekregen. "In Amsterdam kunnen ze zich opmaken voor de actie Help De Jongens Van Mislintat De Winter Door", begint hij. "Genadeloos werden ze deze week door John Heitinga naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. Ze mogen alleen nog trainen tussen twee uur ’s nachts en zes uur ’s ochtends, maar dan zonder de veldverlichting. De Jongens Van Mislintat mogen mee-eten met de selectie van Ajax 1, maar dan moeten ze wel een rood puntmutsje dragen en hun ogen zwart maken met houtskool."

Ajax kiest voor gevaarlijke route

"Ajax kiest niet geheel zonder gevaar voor het Winston Bogarde-model", vervolgt Dijkshoorn. "Een speler zo tergen en vernederen dat hij vanzelf vertrekt. Ik heb het boek over het leven van Bogarde op mijn nachtkastje liggen. Een geniale handleiding voor spelers die klaar zijn met het gemanipuleer van clubs. Bogarde bleef, hoe hard ze hem ook vernederden en hoe ver ze hem ook van het stadion af lieten trainen, zijn ooit afgesproken mega-salaris opstrijken."

Dat advies heeft Dijkshoorn dan ook voor Akpom, Forbs, Sosa, Hlynsson, Gorter Van den Boomen en Rasmussen. "Dat raad ik de verketterde Jongens Van Mislintat aan. Buig niet. Zoek steun bij elkaar. Schep desnoods stront van de straat, maar trotseer die colbert-dragende proleten in Amsterdam. Eet vlak voor de Ajax-fanshop iedere dag lachend een haring", besluit de columnist.

