Flinke twijfels over berucht Kroes-verhaal na interview met zaakwaarnemer Ajacied

Ajax heeft een hoop spelers uit het Mislintat-tijdperk op de loonlijst staan waar het eigenlijk van af wil. Volgens een verhaal uit De Telegraaf zou Alex Kroes recentelijke zeven Ajacieden hebben geappt om ze als het ware te ontslaan uit de selectie. Als we de zaakwaarnemer van Christian Rasmussen echter mogen geloven, is dat verhaal flink opgeblazen.

Aan de hand van appjes zou Kroes aan zeven spelers hebben verteld dat ze vanaf zondag 29 juni niet meer welkom zijn bij Ajax. Het zou gaan om Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Jay Gorter, Branco van den Boomen en Rasmussen. Veel fans van de Amsterdamse club spraken gelijk hun ongenoegen uit over de actie van de technisch directeur, terwijl de Verenging van Contractspelers (VVCS) ook enorm uithaalde naar Ajax.

Nu heeft de zaakwaarnemer van Rasmussen, Casper Grønn Spiele, gereageerd op het verhaal. In gesprek met het Deense Tipsbladet lijkt hij aan te geven dat de geruchten flink opgeblazen zijn. "We blijven prettige en constructieve gesprekken voeren met Ajax, net zoals altijd. Christians toekomst is zeer belangrijk, dus het is logisch om hem wat rust en extra dagen te gunnen om de juiste beslissing te nemen."

Dan richt Grønn Spiele zich bijna direct tot De Telegraaf. "Sommige media maken er een groot verhaal van, maar wat ons betreft wordt Christian goed behandeld door Ajax." Rasmussen is bijna zes jaar verbonden aan de Amsterdammers en heeft in januari de leeftijd van 22 bereikt. Voorheen kwam de Deen nog volop uit voor Jong Ajax, maar de afgelopen twee seizoenen kreeg Rasmussen maar weinig speelminuten voor de club. Een transfer maken lijkt dan ook een logische stap.

