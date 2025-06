Ajax-fans spreken schande van actie Alex Kroes: ‘Schaam je de ogen uit de kop!’

De berichtgeving van De Telegraaf dat zeven spelers van Ajax per WhatsApp-bericht te horen hebben gekregen dat zij niet langer welkom zijn bij de hoofdmacht, is slecht ontvangen door veel fans van Ajax. Zij uiten op social massaal hun kritiek op technisch directeur Alex Kroes.

Journalist Mike Verweij van De Telegraaf pakte zaterdagmorgen uit met het nieuws dat zeven spelers van Ajax per WhatsApp-bericht te horen te horen hebben gekregen dat zij niet langer welkom zijn bij het eerste elftal van hoofdtrainer John Heitinga: Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen.

Volgens Verweij heeft Ajax spijkerharde maatregelen bekendgemaakt aan het zevental. Zo mogen de bannelingen pas gebruikmaken van het veld en de sportschool als het eerste elftal van Ajax heeft geluncht. Ook is er op de parkeerplaats voor het eerste elftal en de staf geen plek meer voor hen.

Het feit dat de spelers dit nieuws via WhatsApp werd meegedeeld door Kroes in plaats van in een persoonlijk gesprek, heeft tot veel afkeurende reacties geleid op social media. Supporters van Ajax én andere clubs hebben geen goed woord over voor de vermeende communicatiewijze van de technisch directeur. “Erg hard en resoluut hoor dit. En als dit echt via WhatsApp is gegaan moet Kroes zich de ogen uit zijn kop schamen!”, foetert een Ajax-fan. Hij voegt eraan toe: “Zo ga je niet met mensen om…”

Een ander reageert met: “Via WhatsApp ook echt. Als je zo’n beleid voert kan je ze op z’n minst bellen. Kom op, zeg. Wees dan ook een echte vent, Kroes.” Een andere Ajax-fan schrijft: “Wel slecht personeelsbeleid van Kroes om dit via WhatsApp in plaats van één op één mede te delen.” Een AZ-fan reageert als volgt: “Kleine, hele klein club.”

Een overzicht van de reacties op X op het handelen van Alex Kroes:

