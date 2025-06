Ajax-ster stapt in huwelijksbootje met topmodel

(20) is vrijdag getrouwd met zijn partner Haifa Salem Ali (22), zo maakt de bruid bekend via Instagram. Het stel ontmoette elkaar in België en is volgens HBVL al meer dan vier jaar samen.

Godts kwam in januari 2023 van KRC Genk naar Ajax. Sindsdien speelde de linker vleugelaanvaller 67 wedstrijden voor de club, waarin hij acht keer scoorde en tien assists gaf. Ook buiten het veld - en dan vooral in het liefdesleven - gaat het Godts goed af. Hij heeft al enige tijd een relatie met model en influencer Haifa Salem Ali. Ali werd in 2002 geboren in Somalië en vluchtte als kind naar België. Vorig jaar werd ze verkozen tot Miss Limburg en werd ze vierde in de Miss België-verkiezing.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kieft weet het zeker: ‘Smit moet deze zomer naar deze club’

Waar het stel normaal gesproken geen foto’s samen op social media plaatst, maakte Ali voor haar huwelijk een uitzondering. In haar Story is onder meer te zien hoe het bruidspaar onder begeleiding van blauwe rookfakkels naar een auto wordt geleid en dat ze samen op de trouwlocatie staan.

LEES OOK: Kroes appt zeven Ajax-spelers: ‘Vanaf zondag niet meer welkom’

Op een andere foto is een welkomstbord van de bruiloft te zien, waarop met een ‘M’ en een ‘H’ de eerste letters van hun voornamen staan. “Welkom op onze Nikkah”, staat eronder. Nikkah is een term voor een islamitisch huwelijk.

💍 Mika Godts got married Yesterday.



Congratulations! pic.twitter.com/a9nLoQiekp — Inside020 (@Inside_020) June 28, 2025

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax denkt opnieuw aan Sulemana, maar wordt afgetroefd door andere CL-deelnemer'🔗

👉 'Galatasaray meldt zich bij Ajax voor Kaplan: dit is de vraagprijs'🔗

👉 'Ik denk dat Ajax-supporters dolblij zijn dat hij geen coach van Ajax is geworden'🔗

👉 'Tadic tekent tweejarig contract: jaarsalaris van 4 miljoen euro' 🔗

👉 Khalid Boulahrouz maakt Ajax-speler in één zin finaal af 🔗

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 Yolanthe slaat hard terug na 'pure onjuistheden' over Wesley Sneijder 🔗

👉 ‘De Ligt ‘toe aan rust’ en gaat wéér zonder Annekee op vakantie’ 🔗

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen🔗

👉 Theo Janssen neemt rigoureuze maatregel na geruchten over vreemdgaan 🔗

👉 Dit is Isabelle Pikaar, de vrouw van Johan Derksen 🔗