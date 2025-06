Volgende zaakwaarnemer kraakt Kroes-verhaal: ‘Mijn speler wordt neergezet als dorpsgek’

De zaakwaarnemer van , Peter de Waal, heeft tegenover de NOS gereageerd op het Telegraaf-artikel waarin wordt gesteld dat zeven Ajax-spelers niet mee mogen trainen met de A-selectie. Sosa, een van die spelers, wordt volgens de Waal neergezet als een ‘dorpsgek’.

De Telegraaf onthulde zaterdagochtend dat Kroes in een WhatsApp-bericht duidelijk heeft gemaakt dat zeven spelers, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen worden verwezen naar ‘kleedkamer 2’ en pas gebruik mag maken van de trainingsfaciliteiten ná de lunch van het eerste elftal. Ook mogen de spelers hun auto's niet meer parkeren op de parkeerplaats van het eerste elftal en wordt hen nog slechts één fysiotherapeut ter beschikking gesteld.

Dat de zeven Ajax-spelers niet of minder van de faciliteiten op De Toekomst gebruik zouden mogen maken, is volgens de zaakwaarnemer van Sosa niet helemaal juist. “Dat hij alleen mag trainen als de A-selectie aan het lunchen is, dat hij niet zou mogen parkeren op de parkeerplaats waar de spelers van het eerste elftal parkeren, dat is complete onzin. Borna is gewoon nog speler van Ajax, hij wordt volwaardig betaald en heeft ook nog een contract voor drie jaar. Wat dat betreft zit hij top”, vertelt De Waal aan de NOS.

De zaakwaarnemer is ‘verbolgen’ over het Telegraaf-artikel: "Dit is karaktermoord op een speler. Borna staat bekend als voorbeeldprof, maar wordt neergezet als een dorpsgek. Dit heeft enorme impact op zo'n speler. Hij heeft denk ik tweehonderd berichten gekregen, onder andere van de bondscoach. In Kroatië denken ze: ‘Wat heb jij gedaan dan, de trainer op z'n kanis geslagen?’" Eerder vertelde de zaakwaarnemer van Rasmussen al dat het verhaal flink was opgeblazen.

