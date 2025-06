Informatie ESPN over Kroes-aanpak wijkt duidelijk af van eerder verhaal

De geruchten dat Alex Kroes zeven spelers van Ajax 'heeft ontslagen', een verhaal dat zaterdag als eerst door De Telegraaf werd gebracht, wordt bevestigd door ESPN. De informatie van laatstgenoemde bron is echter duidelijk anders dan die van De Telegraaf.

Kroes zou volgens de krant aan zeven spelers via Whatsapp hebben verteld dat zij niet langer welkom zijn bij de club. Daarbij werd het gezelschap van Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen genoemd. Zij moeten zich naar verluidt vanaf zondag melden in 'kleedkamer 2' en hebben minder vrijheden en mogelijkheden op de club. Op deze maatregelen kwam veel kritiek, waaronder van Ajax-fans en de VVCS.

ESPN deelt zondag zijn versie van het verhaal en opvallend genoeg overlappen de artikelen niet helemaal. Zo rept het medium ook over een zevental, maar staat de naam van Hlynnson daar niet bij. In plaats daarvan staat Sivert Mannsverk op de 'afscheidslijst' van Kroes. Hlynnson krijgt na een redelijke huurperiode bij Sparta 'wel een kans in de voorbereiding onder Heitinga'. Ook wordt laatstgenoemde naam veel prominenter genoemd in het verhaal van ESPN: de genoemde keuzes zouden niet alleen door Kroes, maar ook mede door de nieuwe hoofdtrainer zijn genomen.

Nog meer mogelijke onjuistheden

Eén 'koud' aspect aan het verhaal van De Telegraaf wordt ook in twijfel getrokken. "Volgens meerdere betrouwbare bronnen heeft technisch directeur Alex Kroes iedere ‘overbodige’ speler en zaakwaarnemer persoonlijk op de hoogte gebracht van deze beslissing", staat er op de site van ESPN. Geruchten over eenvoudige appjes of zelfs een app-groep zouden mogelijk dan ook niet kloppen.

Dat de zeven Ajax-spelers niet of minder van de faciliteiten op De Toekomst gebruik zouden mogen maken, lijkt ook niet helemaal juist. “De spelers gaan af en toe apart trainen en doen dus niet alle trainingen mee onder Heitinga", vertelt het kamp-Sosa aan ESPN. "Wel mag er gewoon gebruik worden gemaakt van de faciliteiten op De Toekomst, parkeren is toegestaan en ze mogen zich nog gewoon rondom de groep bevinden." Ook de zaakwaarnemer van Rasmussen snapt niet helemaal waar het verhaal van De Telegraaf vandaan komt.

De Vereniging van Contractspelers reageerde duidelijk teleurgesteld op het verhaal dat via De Telegraaf naar buiten kwam. Zondag volgt voorzitter Evgeniy Levchenko daar nog het volgende aan toe in gesprek met ESPN: Ik begrijp dat Ajax van de spelers af wil, maar omdat ik zelf speler geweest ben, weet ik hoe verschrikkelijk het is als je buitengesloten wordt. Het gaat erom dat Ajax faciliteert volgens de verplichtingen van het contract en goed werkgeverschap. Dat betekent dus collectief trainen, met of de eerste selectie, of de tweede. Dus niet met een apart groepje, op een apart veld. We verwachten dat Ajax het oppakt en het Ajax-waardig oplost."