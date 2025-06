Video Ajax hint duidelijk op langer verblijf van twee spelers

Ajax is zondag begonnen aan de voorbereiding op het seizoen 2025/26. De Amsterdammers hebben hun clublogo definitief aangepast, maar deelden ook beelden van binnendruppelende spelers. En daar zullen de fans blij mee zijn.

Veel Ajacieden hebben zich zondag weer bij hun club gemeld, zoals te zien in een video op het X-account van Ajax. We zien bijvoorbeeld Steven Berghuis langs de camera lopen, terwijl ook Brian Brobbey, Owen Wijndal, Oliver Edvardsen, Youri Baas, Lucas Rosa, Mika Godts, Kian Fitz-Jim en Ahmetcan Kaplan acte de présence geven.

Artikel gaat verder onder video

Ook Davy Klaassen en Remko Pasveer komen vrolijk aanlopen en dat terwijl hun contract op maandag afloopt bij de club. Meer dan een maand geleden meldde De Telegraaf dat de aanvallende middenvelder zijn contract zou gaan verlengen bij Ajax, maar tot op de dag van vandaag is dat nog niet door de club bevestigd. Dat het tweetal zich zondag heeft gemeld in Amsterdam, is een duidelijke hint dat Klaassen en Pasveer in ieder geval nog een jaar voor Ajax zullen spelen.

