Sneijder reageert op ophef over enorm leeftijdsverschil met zijn vriendin

Wesley Sneijder heeft gereageerd op de ophef rondom het leeftijdsverschil tussen hem en zijn vriendin Romy Lukassen. De voormalig voetballer is ruim zeventien jaar ouder dan zijn partner, wat tot de nodige consternatie heeft geleid. Sneijder geeft aan zich ‘niet druk te maken’ om het leeftijdsverschil.

Nadat er al langere tijd geruchten de ronde deden over een relatie tussen Sneijder en Lukassen, maakte het stel deze halverwege mei officieel bekend. Lukassen plaatste destijds een foto van haarzelf en de oud-middenvelder in haar Instagram Story met daarbij de tekst ‘love you’. Het leeftijdsverschil tussen de twee, zo’n zeventien jaar, maakte direct tongen los.

In Het Waren 2 Fantastische Dagen, een nieuw realityprogramma op SBS6 dat zondagavond voor het eerst te zien is, brengt Sneijder twee dagen door in een villa met Jaimie Vaes en Igone de Jongh. In een preview gedeeld door RTL Boulevard is te zien hoe het drietal spreekt over het leeftijdsverschil tussen Sneijder en Lukassen.

Een van de eerste vragen die De Jongh en Vaes hebben als de foto van Sneijder en Lukassen in beeld komt, is hoe oud de vriendin van de 41-jarige voetballer is. “Ze wordt 24”, antwoordt hij. “Maar ik maak me niet zo druk om het leeftijdsverschil. Als het goed is, is het goed.” Daar moet men in Nederland maar over ‘roddelen’, vindt Sneijder. “Het is eigenlijk niet eens roddelen, het is een stukje jaloezie. Maar ik maak me er niet zo druk om.”

