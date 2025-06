Geruchten rond Sneijder en Yolanthe houden aan: ‘Op papier nooit gescheiden’

Het vermogen van Yolanthe Cabau blijft de gemoederen bezighouden. De actrice en haar ex-man Wesley Sneijder ontkenden allebei stellig dat Yolanthe een bedrag van negentien miljoen euro heeft gekregen bij de scheiding. Entertainmentdeskundige Aran Bade zet echter zijn vraagtekens bij de scheiding en denkt dat de twee op papier nog samen zijn.

In 2019 gingen Sneijder en Yolanthe na een relatie van elf jaar uit elkaar. Niet veel later besloot de actrice haar spullen te pakken en samen met hun zoontje Xess Xava naar Los Angeles te verhuizen. Daar woonde ze lang in een appartement, maar inmiddels heeft ze een villa in Bel Air gekocht. De Telegraaf-verslaggever Jordi Versteegden stelde dit alleen kon betalen, doordat ze aan de scheiding met Sneijder een bedrag van negentien miljoen euro heeft overgehouden.

Artikel gaat verder onder video

Zowel Yolanthe als Sneijder ontkenden dit stellig, maar dat stelt de Nederlandse mediadeskundigen niet tevreden. “Het hardnekkige gerucht is dat ze negentien miljoen zou hebben gekregen door de scheiding, maar eigenlijk spreken ze dat allebei tegen”, snijdt Bade het onderwerp aan bij RTL Boulevard. De verslaggever stelt dat Sneijder er eerder in zijn biografie ook al eens over heeft gesproken. “Hij heeft gezegd: ‘Geld heeft er helemaal niets mee te maken. Ik hoop dat we op een dag weer een gezin worden. Na alles heb ik minder recht van spreken. Ik ben gelukkig en dat ben ik al die jaren geweest, maar Yolanthe verdient het ook om gelukkig te zijn.’”

'Nooit gescheiden'

“Hij heeft volgens mij altijd gehoopt bij elkaar te blijven”, gaat Bade weer verder. “Het zou zo kunnen, vanwege vermogensbestanddelen of andere afspraken, dat zij op papier nooit uit elkaar zijn gegaan en dat ze dus vanwege Xess Xava ook nog een financiële verbinding hebben met elkaar”, speculeert hij.

Luuk Ikink begrijpt wel dat mensen vragen hebben over het vermogen van Yolanthe. “Het is toch niet zo gek als de fantasie met ons aan de loop gaat als we al die pracht en praal zien bij haar? Van: waar doet ze het wel niet van?” Dat beaamt Bade volledig. “Er wordt een enorm pand gekocht daar in de bergen bij L.A. dat echt miljoenen kost als je dat aanschaft. Waar komt dat vandaan?” Yolanthe heeft ook een villa op Ibiza geërfd van haar vader. “Het gerucht gaat dat het wel van haar is, maar ook deels van Wesley. Natuurlijk vragen mensen zich dat af als ze dat kijken”, doelt hij op de nieuwe realityserie op Netflix.

