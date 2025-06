Sneijder haalt keihard uit na 'grote leugen': 'In de ogen van een aantal idioten...'

Wesley Sneijder is klaar met de 'grote leugen' die de afgelopen dagen in de media verschenen over hem en Yolanthe Cabau. Via Instagram laat de oud-voetballer met niet verstane woorden blijken not amused te zijn over de berichtgeving dat Yolanthe na de scheiding liefst negentien miljoen euro van hem had gekregen.

In 2019 gingen Sneijder en Yolanthe na een relatie van elf jaar uit elkaar. Niet veel later besloot de actrice haar spullen te pakken en samen met hun zoontje Xess Xava naar Los Angeles te verhuizen. Dat had alles te maken met de gevolgen van de scheiding, zo legde Yolanthe afgelopen week uit. Iedere dag kwamen er nieuwe verhalen naar buiten en dat zorgde voor veel onrust bij haar.

Mediadeskundige Jordi Versteegden kwam afgelopen zondag met het bericht dat Cabau maar liefst negentien miljoen euro van Sneijder had gekregen na de scheiding. Dat verhaal blijkt ook niet waar te zijn, als we de brunette mogen geloven. Op Instagram geeft ze af op 'artikelen met pure onjuistheden'. "Ik heb nooit geld gekregen van Wesley (niks, nul) en heb daar ook nooit om gevraagd. Ik draag zelf zorg voor alle rekeningen voor mij én voor Xess."

Ook Sneijder heeft nu via Instagram van zich laten horen inzake Yolanthe. "Een hardwerkende vrouw, die een eigen Netflix-serie heeft, die haar eigen boontjes dopt, een eigen bedrijf heeft opgezet, en met de stichting Free A Girl ook nog eens klaarstaat voor de hele wereld is blijkbaar in de ogen van een aantal idioten te groot voor Nederland."

Sneijder trots op Yolanthe

"Je kan de serie leuk vinden of niet, dan zijn er twee keuzes: of je gaat naar aflevering twee of je stopt ermee", gaat Sneijder verder. "Maar je gaat geen leugens verspreiden, of iemand publiekelijk schofferen. Ook Yolanthe heeft een kind, en dat kind is ook van mij! Alles wat de afgelopen dagen in de media is verschenen, is een grote leugen. Ik ben trots op je en koester de mooie berichten!", besluit de oud-voetballer.

