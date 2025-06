Sneijder duikt op in gloednieuw realityprogramma, oogst direct lof

Wesley Sneijder is binnenkort te zien in een nieuw realityprogramma op SBS6. De voormalig middenvelder zit in de eerste aflevering van Het waren 2 fantastische dagen, wat vanaf eind juni te zien is. Mediakenner Tina Nijkamp verwacht dat de show het ‘verrassend goed’ gaat doen.

Sneijder heeft meegedaan aan het nieuwe realityprogramma op SBS6. In Het waren 2 fantastische dagen worden drie bekende Nederlanders samen in een villa gezet, waar ze vervolgens twee dagen met elkaar doorbrengen. De voormalig voetballer, verschijnt in de eerste aflevering van de nieuwe show, samen met danser Igone de Jongh en televisiepersoonlijkheid Jaimie Vaes.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vriendin Wesley Sneijder viert zijn verjaardag met reeks nieuwe foto’s

De makers van het programma beweren dat er gedurende de opnames geen cameraploeg of regisseur in het huis aanwezig zijn geweest. Daardoor konden de gasten de hele dag zelf bepalen wat ze wilden doen. Soms hadden de deelnemers elkaar nog nooit gesproken. “Het is zelfs voorgekomen dat iemand niet precies wist wat de ander deed”, klinkt het.

LEES OOK: Sneijder deelt opmerkelijke onthulling: 'Daar zou ik al mijn geld voor inruilen'

Op Instagram spreekt Nijkamp haar enthousiasme uit voor de nieuwe show met Sneijder. “Deze show gaat denk ik verrassend goed scoren. Verrassende namen, leuk!”, schrijft ze in haar Story. De eerste uitzending, met Sneijder, is vanaf 29 juni om 20.00 uur te zien op SBS6. In de tweede aflevering komen Frank Masmeijer, Leontine Ruiters en Monique Westenberg aan de beurt, met in de derde uitzending Bram Moszkowicz, Glennis Grace en Lale Gül.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Finse bondscoach blundert en roept 51-jarige speler op🔗

👉 Hans Nijland spuwt zijn gal: 'Dit valt volstrekt niet serieus te nemen' 🔗

👉 Maurice Steijn wijst Trainer van het Jaar aan in de Eredivisie 🔗

👉 Terugkeer naar Eredivisie lonkt voor Anwar El Ghazi 🔗

👉 'Ajax dacht aan oud-hoofdtrainer van Feyenoord als assistent Heitinga' 🔗