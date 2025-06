Tafelgast VI en Oranjezomer haalt uit: 'Kijk naar Sneijder, net een walrus!'

Wesley Sneijder, Royston Drenthe en Wim Kieft zijn begonnen aan hun strijd tegen de kilo's. De drie voormalig topvoetballers zijn, samen met presentator Rutger Castricum, bezig met de opnames voor de vierdelige PowNed-serie ‘Nog Eén Keer Fit’. Donderdagavond werden de eerste beelden getoond bij De Oranjezomer en tafelgast Job Knoester was niet onder de indruk.

Op de beelden is te zien dat Sneijder, Drenthe en Castricum fitnessoefeningen doen aan het strand. “Samen met Wesley Sneijder en Royston Drenthe heb ik vandaag getraind”, beaamt Castricum. “Het is echt bikkelen hoor. Hier heb je de beelden. Kijk ons eens gaan. Wim Kieft doet ook mee, maar die was vandaag op een andere locatie bezig. Ik was dus met deze twee mannen en de trainer, Hakan (personal trainer Hakan Karakus, red.).”

Tafelgast Knoester, ook vaak te zien bij Vandaag Inside, zoomt in op Sneijder. “Wat is hij daar aan het doen? Hij is een kuil aan het graven. Het is toch niet soepel dit? Moet je eens kijken wat Wesley doet. Het lijkt wel een walrus.” Maar volgens Castricum neemt Sneijder de missie bloedserieus. “Wesley zit er nu echt totaal in. Die gaat er voor de volle honderd procent voor. Royston op een gegeven moment ook, denk ik. Het is nog lastig in het begin.”

Castricum hoeft zelf niet mee te doen, maar wil dat wel. “Je wil er ook niet als een zoutzak bij staan. Daarom doe ik ook een beetje mee.” De serie is vanaf zaterdag 19 oktober wekelijks te zien om 20:20 uur op NPO 3 en NPO Start.

