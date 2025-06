Zieke Hélène Hendriks verbreekt radiostilte

Hélène Hendriks heeft voor het eerst in lange tijd weer van zich laten horen op Instagram. Na haar operatie van een aantal weken geleden moest ze de presentatierol van het programma De Oranjezondag tot nu toe aan zich voorbij laten gaan.

De 44-jarige Hendriks maakte begin mei, live in Vandaag Inside, bekend dat zij onder het mes zou gaan en daardoor in ieder geval de start van De Oranjezomer aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen weken werd haar plek aan de talkshowtafel ingenomen door Johnny de Mol. Die mag deze week nog blijven zitten, maar wordt daarna afgelost door Thomas van Groningen, zo werd eerder deze week bekend.

De ingreep is niet volgens plan verlopen, waardoor Hendriks langer uit de running is dan aanvankelijk gedacht. Onlangs gaf Rutger Castricum, vaste tafelgast van het programma, een update over het herstelproces van de operatie. "Hoe het ermee is? Het gaat gewoon goed, kleine stapjes vooruit gelukkig.”

Inmiddels is ook Hendriks zelf met een boodschap gekomen over haar herstel, via Instagram. Onder een foto, waarop niet haar gezicht, maar wel haar buik en benen en haar hond Bobbie te zien zijn, schrijft ze:

“Hallo allemaal,

Allereerst natuurlijk enorm bedankt voor alle mooie kaarten, knutsels, berichten, bloemen en knuffels. Zo ontzettend lief, gezellig en soms ook ontroerend om te lezen!

De moeite en het gebaar: dankjewel

Verder gaat het goed! Ben gewoon aan het herstellen, zoals iedereen na een operatie en probeer uiteraard zo snel mogelijk weer alles te kunnen en te doen.

Alle liefs, ook van Bobbie!”

