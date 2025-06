Rutger Castricum heeft nieuws over herstel Hélène Hendriks

Rutger Castricum komt vrijdagavond live in De Oranjezomer met een update over de gezondheid van Hélène Hendriks. De presentatrice ontbreekt vanwege een operatie al weken in 'haar' zomerse talkshow op SBS, Castricum zocht haar eerder op de dag op en kan melden dat Hendriks momenteel 'met kleine stapjes vooruit gaat'.

De 44-jarige Hendriks maakte begin mei, live in Vandaag Inside, bekend dat zij onder het mes zou gaan en daardoor in ieder geval de start van De Oranjezomer aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen weken werd haar plek aan de talkshowtafel ingenomen door Johnny de Mol. Die mag komende week nog blijven zitten, maar wordt daarna afgelost door Thomas van Groningen, zo werd eerder deze week bekend. Dit overigens tot grote onvrede van Johan Derksen, die bepaald geen fan van Van Groningen blijkt te zijn.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Vahle vol verbijstering: 'Wat zegt hij nou? Dat is gelul!'

Vlak na de start van de vrijdaguitzending van De Oranjezomer geeft De Mol het woord aan vaste tafelgast Castricum. "Ja, ik was vandaag even bij Hélène, ónze Hélène", zegt het PowNed-kopstuk. "Hoe het ermee is? Het gaat gewoon goed, kleine stapjes vooruit gelukkig. En jij zit hier, dat verzacht de pijn natuurlijk bijzonder", grapt Castricum richting De Mol. "Maar het liefdesverdriet is er nog steeds, natuurlijk." De Mol beaamt: "Het is niet zo dat er niets gebeurt in de wereld, zij had hier maar wat graag willen zitten, natuurlijk. Maar fijn dat het beter met haar gaat", besluit de presentator.

VIDEO - Rutger Castricum is op bezoek geweest bij Hélène Hendriks en vertelt hoe het met haar gaat

