Noa Vahle vol verbijstering: 'Wat zegt hij nou? Dat is gelul!'

Noa Vahle heeft maandagavond in De Oranjezomer vol ongeloof gereageerd op Chris Woerts. De sportmarketeer liet zich opvallend positief uit over het omstreden WK voor clubs, iets waar de verslaggeefster zich totaal niet in kan vinden.

Woerts noemde het WK voor clubteams, dat gehouden wordt in de Verenigde Staten, 'een groot event'. De 66-jarige sportmarketeer sprak bovendien over het feit dat het toernooi kansen zou bieden voor kleine clubs. Vahle is het totaal niet eens met Woerts. "Nee, maar dat is gelul", steekt ze van wal. "Geen slecht woord over Chris, maar ik zat dit te kijken en dacht: wat zegt hij nou?"

"Hij zegt: de FIFA wil met het WK voor clubs die clubs op een hoger podium zetten...", citeert ze Woerts. "Nou, de FIFA wil gewoon heel grof geld verdienen over de rug van clubs en van spelers, want die zijn allemaal kapot na zo'n seizoen en moeten nu ook nog in Amerika dat toernooi spelen”, gaat Vahle verder.

Tijdens de uitzending van De Oranjezomer van afgelopen vrijdag stelde Woerts dat hij het argument over overbelasting van voetballers maar onzin vindt. "Wat een gelul. Ze willen allemaal topsalarissen, maar als ze meer moeten spelen, zijn ze moe. Wat een gelul”, sprak hij.

Vahle vindt WK voor clubs 'dramatisch toernooi'

Vahle is het ook door totaal niet mee eens. "Chris zei ook nog: het is leuk voor kleine teams, want die kunnen dan een keer op zo'n podium spelen. Nou, dit weekend Auckland City. Die spelen tegen Bayern München en verliezen met 10-0. Semiprofs zijn het. Die zijn ook nog kapper en vastgoedmakelaar. Nee, ik vind het echt een dramatisch toernooi.”

Presentator Johnny de Mol haalt vervolgens aan dat spelers in het begin wel kritisch waren op het WK voor clubs, maar dat het later minder werd. "Is dat dan opgelegd vanuit de clubs?”, vraagt hij zich hardop af. Vahle komt daarop met een sprekend voorbeeld. "Ik merkte bijvoorbeeld bij Denzel Dumfries of Stefan de Vrij van Inter: als je vraagt wat ze ervan vinden, zeggen ze ‘ja, het is wel leuk en een nieuwe uitdaging’. Maar ik denk dat ze allemaal zouden zeggen: als het niet hoeft, dan gaan we niet.”

