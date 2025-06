‘Laat Vitesse alsjeblieft failliet gaan’

Chris Woerts is helemaal klaar met de soap rondom het voortbestaan van Vitesse. Volgens de sportmarketeer is het beter als de Arnhemse club failliet gaat en daar zou hij niet de enige in zijn, zo stelt hij in De Oranjezomer.

Vitesse is nog altijd niet zeker van het voortbestaan van de club. In januari presenteerde de club nog vijf minderheidsaandeelhouders, waarmee de toekomst gewaarborgd moest worden. De licentiecommissie van de KNVB was echter van mening dat Vitesse niet aan de voorwaarden voldeed en kondigde vorige maand aan dat er voor komend seizoen geen licentie wordt verstrekt. Tot overmaat van ramp kwam afgelopen week naar buiten dat Dane Murphy, de aandeelhouder met de meeste ervaring in het betaald voetbal, vertrekt uit Arnhem en als CEO van Charlton Athletic aan de slag gaat.

LEES OOK: Vitesse ook financieel flink in de penarie: club moet begroting opnieuw aanpassen

“Je denkt elke keer dat je het dieptepunt hebt gehad, maar deze week kwam er een nieuw dieptepunt uit”, snijdt Woerts het onderwerp aan. De sportmarketeer beweert dat Murphy de aandelen van Vitesse ‘fictief’ heeft gekocht. “Want hij heeft helemaal geen geld. Hij wordt nu loonslaaf bij Charlton Athletic, legt al zijn functies neer en zegt: ‘Jongens, na mij de zondvloed’. Hij moet nu geld krijgen.” Woerts legt uit dat Murphy op papier een bedrag van twintig miljoen euro heeft betaald voor de aandelen van Vitesse, maar er zijn geen banktransacties geweest.

LEES OOK: Vitesse zet belangrijke stap richting licentiebehoud

Woerts heeft het vooral te doen met de supporters van Vitesse. “Het is een schande! Die supporters worden gewoon in de maling genomen door de aandeelhouders. Ik durf nu wel te zeggen: de licentiecommissie gaat hier nooit, nooit, nooit, nooit mee akkoord”, is Woerts heel stellig. “Het is een keer klaar. Iedereen heeft zoiets van: laat die club alsjeblieft failliet gaan. Niemand maalt er meer om. Ze zijn er helemaal klaar mee.” Deelt men die mening ook in Arnhem? “Arnhem, nee joh, na twee weken... Weet je hoeveel huizen ze daar kunnen bouwen, op dat stadion”, besluit hij. Overigens is het Gelredome geen eigendom van Vitesse, dus zal het stadion bij een faillissement van de Arnhemmers niet per definitie verdwijnen.

VIDEO: Chris Woerts over Vitesse: 'Iedereen heeft zoiets van: laat die club alsjeblieft failliet gaan'