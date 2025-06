Vitesse zet belangrijke stap richting licentiebehoud

Vitesse heeft een belangrijke stap gezet richting het behouden van de proflicentie, zo maakt de club bekend in een persbericht. De Arnhemmers zijn dinsdag een samenwerking overeengekomen met CROP registeraccountants. Het hebben van een overeenkomst met een accountant is vanuit de KNVB een belangrijke voorwaarde voor een licentie.

Eind mei werd bekend dat Vitesse de proflicentie zou kwijtraken. De noodlijdende club werd begin dit jaar overgenomen door een vijftal investeerders middels minderheidsaandelen. Het betreft de Amerikanen Dane Murphy en Flint Reilly, de Italo-Amerikaan Bryan Mornaghi, en de Duitsers Timo Braasch en Leon Müller. Daarmee leek Vitesse voorlopig gered, maar de licentiecommissie van de KNVB heeft toch besloten geen licentie te verstrekken.

Vitesse heeft de hoop op een nieuwe licentie echter nog niet opgegeven en is ondertussen hard aan het werk om aan alle eisen te voldoen. Op die manier hopen de Arnhemmers alsnog een licentie voor komend jaar te bemachtigen. Dinsdag is er in ieder geval weer een belangrijke stap gezet; Vitesse heeft namelijk een samenwerkingsovereenkomst met een accountant ondertekend. Een hoorzitting met de clubleiding moet bepalen of de licentie nu daadwerkelijk wordt ingetrokken.

Braasch, algemeen directeur, geeft aan blij te zijn met deze stap. “Deze overeenkomst laat zien dat Vitesse klaar is voor een gezonde toekomst. In de afgelopen maanden hebben we in goede samenwerking de benodigde stappen gezet om tot deze samenwerking te komen. Ik ben blij dat we daarmee ook hebben voldaan aan een belangrijke voorwaarde van de Licentiecommissie van de KNVB.”

