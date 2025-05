Vitesse raakt proflicentie kwijt

Vitesse raakt de proflicentie kwijt, vanwege het niet kunnen voldoen aan de regels van de KNVB. Vitesse zit al langer in de problemen, die er niet minder op zijn geworden sinds de overname van de vijf nieuwe eigenaren.

Het voortbestaan van Vitesse is al tijdenlang onderwerp van gesprek en de Arnhemmers scheerden al meermaals langs de rand van de afgrond. Tot tweemaal toe presenteerde Vitesse na het debacle met Coley Parry meerdere nieuwe eigenaren. Eerst was er Guus Franke die de club zou overnemen, maar dit liep stuk. De Gelderse ondernemer trok na onenigheid met Parry de stekker eruit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Als Ihattaren het daar fantastisch doet, kan hij de stap naar de top maken’

Begin januari werd bekend dat een vijftal Vitesse wil overnemen middels een minderheidsaandeel (elk minder dan 25 procent). Het betreft de Amerikanen Dane Murphy en Flint Reilly, de Italo-Amerikaan Bryan Mornaghi, en de Duitsers Timo Braasch en Leon Müller. Daarmee leek Vitesse wederom gered, maar nu komt er toch een einde aan het profbestaan van de club. De licentiecommissie van de KNVB verleent Vitesse geen proflicentie.

In het seizoen 2023/24 kreeg Vitesse al achttien minpunten in de Eredivisie, waardoor het onderaan eindigde in de Eredivisie. Ook in de Keuken Kampioen Divisie eindigde Vitesse daarna als laatste, wat kwam door 39 punten aftrek. Die 39 punten bestonden uit vier verschillende straffen gedurende het seizoen (achtereenvolgens 6, 21, 3 en 9 punten). De laatste twee straffen waren allebei voor het niet voldoen aan de informatieplicht richting de licentiecommissie.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗