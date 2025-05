Bizarre, enorm riskante actie van Vitesse: 'Ongelooflijke domheid'

Vitesse neemt een groot en onnodig risico door in beroep te gaan tegen de laatste twee puntenstraffen die de licentiecommissie heeft toegekend. De club loopt het gevaar dat ook het komende seizoen in sportief opzicht wordt verpest door een puntenstraf.

In het seizoen 2023/24 kreeg Vitesse achttien minpunten in de Eredivisie, waardoor het onderaan eindigde in de Eredivisie. Ook in de Keuken Kampioen Divisie eindigde Vitesse daarna als laatste, wat kwam door 39 punten aftrek. Die 39 punten bestonden uit vier verschillende straffen gedurende het seizoen (achtereenvolgens 6, 21, 3 en 9 punten). De laatste twee straffen waren allebei voor het niet voldoen aan de informatieplicht richting de licentiecommissie. Daartegen gaat Vitesse nu in beroep.

Als Vitesse het beroep verliest, worden de puntenstraffen doorgeschoven naar vorig seizoen. "Volgens de reglementen schuift een puntenstraf automatisch door naar het volgende seizoen als de behandeling van een beroep na de laatste speelronde plaatsvindt", zei een woordvoerder van de licentiecommissie daarover tegen De Telegraaf. Het is dus een besluit gedreven door ‘ongelooflijke domheid van het clubbestuur’, zegt Woerts donderdagavond bij Vandaag Inside.

“Je kunt zeggen: we accepteren de straf, het seizoen is klaar. Maar wat doen ze? Ze gaan in beroep bij de KNVB! De competitie is nu afgelopen, dus die minpunten zouden naar volgend seizoen kunnen gaan. Als je in het ongelijk wordt gesteld, begin je volgend seizoen met -12. Wat een domheid van zo’n club. Ze hebben niks te winnen. Domheid ten top”, concludeert de sportmarketeer.

