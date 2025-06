Vitesse ook financieel flink in de penarie: club moet begroting opnieuw aanpassen

Naast het voorgenomen besluit van de licentiecommissie van de KNVB om de proflicentie in te trekken heeft Vitesse nog een ander groot probleem. Ook financieel gezien hangt het zwaard van Damocles namelijk boven het hoofd van de Arnhemse club. Uiterlijk 16 juni moet de financieel geplaagde Keuken Kampioen Divisionist een sluitende begroting indienen voor het seizoen 2025-2026.

Eind mei werd bekend dat Vitesse de proflicentie zou kwijtraken. De noodlijdende club werd begin dit jaar overgenomen door een vijftal investeerders middels minderheidsaandelen. Het betreft de Amerikanen Dane Murphy en Flint Reilly, de Italo-Amerikaan Bryan Mornaghi, en de Duitsers Timo Braasch en Leon Müller. Daarmee leek Vitesse voorlopig gered, maar de licentiecommissie van de KNVB heeft toch besloten geen licentie te verstrekken.

Begin deze maand zette Vitesse een belangrijke stap richting het behouden van de proflicentie. De Gelderse club is namelijk een samenwerking overeengekomen met CROP registeraccountants. Het hebben van een overeenkomst met een accountant is vanuit de KNVB een belangrijke voorwaarde voor een licentie.

Financieel gezien wacht Vitesse echter ook nog een gigantische uitdaging. Algemeen directeur Braasch sprak eerder uit om met een begroting van veertien miljoen euro en een tekort van 2,5 miljoen euro te gaan werken komend seizoen, maar de koers wordt andermaal gewijzigd. Volgens De Telegraaf houdt dit verband met de weigering van zowel de eigenaren als de Sterkhouders om garant te staan voor een tekort op de begroting.

Vitesse wil sluitende begroting indienen

Vitesse wil nu een sluitende begroting indienen, zo schetst verslaggever Jeroen Kapteijns. "Dit streven naar een sluitende begroting is uit nood geboren door het gebrek aan financiering. Recent is nog gepoogd externe financiers aan te werven, maar het is weinig realistisch dat in de huidige risicovolle setting een partij financiering wil verzorgen", klinkt het.

Gaat licentiecommissie teruggeschroefde begroting Vitesse accepteren?

De vraag is alleen: acht de licentiecommissie een teruggesnoeide begroting geloofwaardig? Afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie werkte Vitesse met een begroting van zeventien miljoen euro, waarvoor een garantstelling door de Sterkhouders van zes miljoen euro nodig was. Het jaar ervoor in de Eredivisie hadden de Arnhemmers een begroting van 26 miljoen euro.

Inkomsten Vitesse flink onder druk

Waar Vitesse de bedragen voor een bezuiniging vandaan moet schrapen is nog maar de vraag, aangezien de Arnhemmers de organisatie tijdens de vorige bezuinigingsoperatie al grotendeels hebben uitgekleed en het spelersbudget is teruggebracht naar 3 miljoen euro. Wat voor Vitesse ook meespeelt is het feit dat de inkomsten flink onder druk staan. Vitesse heeft voor komend seizoen nog geen nieuwe hoofdsponsor en vorig seizoen was er de financiële meevaller in de vorm van een crowdfunding van bijna twee miljoen euro en een bovengemiddelde seizoenkaartenverkoop. Dit seizoen is de verkoop, mede als de ondertekening van commerciële overeenkomsten voor komend seizoen gestagneerd.

