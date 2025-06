‘Twee Ajax-spelers rond met buitenlandse clubs’

Ajax gaat op korte termijn afscheid nemen van en , meldt ESPN. De twee zijn onderdeel van een groep van zeven spelers die Ajax deze transferperiode moeten gaan verlaten. Van die groep zouden Rasmussen en Mannsverk zelfs al een nieuwe club hebben gevonden.

De Telegraaf onthulde zaterdagochtend dat Alex Kroes in een WhatsApp-bericht duidelijk heeft gemaakt dat zeven spelers, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen, per direct persona non grata zijn bij de eerste selectie en niet meedoen aan alle groepstrainingen.

Hoewel De Telegraaf zijn naam niet noemde, meldt ESPN dat ook Mannsverk behoort tot de lijst van overbodige spelers. Hlynsson zou juist wél de kans krijgt in de voorbereiding onder nieuwe trainer John Heitinga.

Volgens de website zijn twee spelers uit het rijtje al bijna verzekerd van een overstap deze zomer. Rasmussen en Mannsverk genoten de afgelopen tijd genoeg interesse en zijn ‘zo goed als rond’ met buitenlandse clubs. Welke clubs dit zijn, maakt ESPN niet bekend. Mannsverk kwam in 2023 naar Ajax en werd het afgelopen halfjaar uitgeleend aan Cardiff City. Rasmussen staat al sinds 2019 onder contract in Amsterdam, maar de 22-jarige buitenspeler wist eveneens niet genoeg indruk te maken.

