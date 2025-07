Klaassen goudeerlijk na verlengen Ajax-contract: 'Die pijn zal altijd blijven'

heeft tijdens zijn vakantie 'wel even' tijd nodig gehad om het mislopen van de landstitel met Ajax te verwerken. Dat geeft de middenvelder, die gisteren (maandag) zijn handtekening zette onder een nieuw contract in Amsterdam, toe in een interview met het clubkanaal.

Klaassen keerde in september vorig jaar transfervrij terug op bij Ajax, nadat een avontuur bij Internazionale vooral teleurstelling had opgeleverd. Met de 32-jarige middenvelder als belangrijke pion leek de club onder trainer Francesco Farioli hard op weg naar de landstitel. Eind april bedroeg de voorsprong op nummer twee PSV nog negen punten, maar omdat Ajax in de laatste vijf speelronden liefst tien punten verspeelde eindigde de kampioensschaal tóch weer op de platte kar in Eindhoven.

Maandag maakte Ajax eindelijk de contractverlenging van Klaassen wereldkundig. De middenvelder tekende vorig jaar een eenjarig contract, tegen het einde van het seizoen werd al duidelijk dat dat verlengd zou gaan worden indien Champions League-voetbal zou worden afgedwongen. Klaassen tekent voor twee seizoenen bij, en ligt nu dus vast tot medio 2027.

'We zijn zo dichtbij geweest, voor je gevoel heb je het weggegeven'

In een interview met het clubkanaal krijgt Klaassen de vraag of hij op vakantie 'nog even gebaald heeft' van de afloop van het voorbije seizoen. "Natuurlijk, natuurlijk", bevestigt de routinier. "Dat duurde wel even, die pijn zal altijd blijven en er altijd zijn." Uit ervaring weet Klaassen echter wat de ultieme remedie is: "Toen we het bij De Graafschap vergooiden (in 2016, red.) heb ik daar ook wel lang over nagedacht. De enige manier waarop je het een beetje kunt verzachten is door die titel weer te winnen. Toen we de titel in 2021 en 2022 twee keer op rij wonnen, dán pas gaat het weg. Dat is wel mijn en ons doel dit jaar, om dat weg te spelen. We zijn zo dichtbij geweest, voor je gevoel heb je het weggegeven. Daar wil je je dit jaar voor revancheren", aldus Klaassen.

