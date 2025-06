De Telegraaf: publiekslieveling zet maandag handtekening bij Ajax

tekent bij bij Ajax. De geluiden waren al langer dat de aanvallende middenvelder in Amsterdam zou blijven, maar nu weet De Telegraaf dat Klaassen (32) een contractverlenging tot 2027 gaat ondertekenen.

In mei waren beide partijen al mondeling akkoord over een verlenging van zijn contract, maar definitieve bevestiging bleef lang uit. Dat hij uitgerekend op maandag bijtekent, vindt Mike Verweij logisch. "Officieel loopt zijn oude contract dinsdag 1 juli af."

De middenvelder, die afgelopen seizoen voor een mager salaris in Amsterdam voetbalde, meldde zich zondag weer op de club. Dat was al een duidelijke hint dat Klaassen nog een seizoen langer voor Ajax zou spelen. Ook Remko Pasveer was op de betreffende video te zien, de kans is dan ook heel groot dat de doelman er nog een jaartje in Amsterdam aan vast plakt.

Klaassen doorliep de jeugdopleiding van Ajax en vertrok in 2017 naar Everton. Tussen 2020 en 2023 speelde hij opnieuw bij de Godenzonen en nu lijkt de kans groot dat Klaassen zijn carrière bij Ajax gaat afsluiten. Medio 2027 is de speler 34. Afgelopen seizoen speelde hij 2.182 Eredivisieminuten, waarin hij acht keer scoorde en twee assists gaf.

