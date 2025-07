Heitinga maakt eerste Ajax-opstelling van de voorbereiding bekend

De opstelling van Ajax voor de oefenwedstrijd tegen Hibernian FC is bekend. Trainer John Heitinga kiest in het eerste duel in de voorbereiding op het seizoen 2025/26 voor drie spelers die hun debuut in Ajax 1 nog moeten maken: doelman Vítezslav Jaros en verdedigers Nick Verschuren en Aaron Bouwman.

De van Liverpool overgekomen keeper staat tegen de Schotten voor het eerst onder de lat bij Ajax. Voor zijn neus wordt de defensie gevormd door, van rechts naar links, Lucas Rosa, Nick Verschuren, Aaron Bouwman en Owen Wijndal. Op het middenveld opteert Heitinga, afgaande op de volgorde waarin Ajax de opstelling publiceert, voor Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim en Oliver Edvardsen. In de punt van de aanval start Brian Brobbey, die wordt geflankeerd door Steven Berghuis en Mika Godts. Het lijkt echter niet ondenkbaar dat Berghuis juist op het middenveld zal opereren en dat Edvardsen in zijn plaats op de flank zal uitkomen.

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Verschuren, Bouwman, Wijndal; Klaassen, Edvarsen, Fitz-Jim; Berghuis, Godts, Brobbey

Ajax speelt volgende week zaterdag (12 juli) de tweede oefenwedstrijd van deze voorbereiding, waarin het Deense Aarhus de tegenstander is. Daarna neemt de ploeg van trainer John Heitinga het nog op tegen PAOK Saloniki, KV Mechelen, Celtic, Como óf Al-Ahli en wordt de oefencampage een week voor de start van de Eredivisie afgesloten met een thuisduel tegen AS Monaco. Het volledige programma van de voorbereiding van Ajax én de andere zeventien Eredivisie-clubs zie je in dit overzicht.

