Rik Elfrink weet exacte bedrag dat AZ van PSV wil vangen voor Sven Mijnans

PSV heeft nog steeds zijn zinnen gezet op , maar AZ heeft een hoger bedrag in het hoofd dan de Eindhovenaren willen bieden. Clubwatcher Rik Elfrink weet dat de huidige werkgever van Mijnans veertien miljoen euro verlangt.

Mijnans staat hoog op het lijstje bij de technische directie van PSV. Eerst had de landskampioen zo'n tien miljoen euro over voor de aanvallende middenvelder, niet veel later werd er gerept over twaalf miljoen euro. Volgens insiders had dat genoeg moeten zijn, maar AZ ging niet akkoord. Elfrink van Het Eindhovens Dagblad weet namelijk dat de Alkmaarders veertien miljoen verlangen.

PSV is momenteel in beraad en lijkt niet happig om de vraagprijs van AZ te beantwoorden. Zo wordt er gekeken naar het overhevelen van een jonge speler naar de A-selectie, om het door Malik Tillman achtergelaten gat (tijdelijk) op te vullen. Zo wordt de naam van Joël van den Berg genoemd, een achttienjarig talent dat een goede indruk maakt bij PSV. Door de verkopen van Tillman en Johan Bakayoko willen de Eindhovenaren minimaal nog één speler aantrekken, maar voor welke positie dat zal zijn, is nu nog onduidelijk.

Mijnans wil naar verluidt graag naar PSV, maar is nog niet gaan 'muiten' door de ietwat starre houding van AZ. De club uit Noord-Holland is daar erg over te spreken. Wel heeft Elfrink vernomen dat Mijnans op een 'flexibere opstelling van zijn werkgever' had gehoopt, ook aangezien hij voor slechts twee miljoen naar AZ kwam. Ook voegt de clubwatcher tot slot nog een interessante opmerking toe. "AZ wil hem aan buitenlandse clubs wel verkopen voor het bedrag dat PSV heeft geboden, zo wordt in het Alkmaarse verondersteld."

