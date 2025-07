PSV drukt door: bod van 'mogelijk 12 miljoen euro' in de maak

PSV legt zich niet neer bij het mislopen van . Zijn club AZ zou aan de middenvelder hebben laten weten niet te willen meewerken aan een transfer. Desondanks zet PSV door, meldt De Telegraaf

PSV ziet in Mijnans een geschikte opvolger van Malik Tillman, maar AZ wil na Ruben van Bommel niet nóg een speler te verkopen aan de regerend landskampioen. Toch kunnen de Alkmaarders een bod verwachten. “Naar verwachting zal PSV proberen met een ruim bemeten bod van mogelijk twaalf miljoen euro AZ ervan te overtuigen om toch mee te werken aan een transfer”, zo klinkt het.

Mijnans ziet de overstap zelf wel zitten. Bij PSV kan hij zijn debuut maken in de Champions League en meespelen om de landstitel. Bovendien zou AZ begin dit jaar de toezegging hebben gedaan in deze window mee te zullen denken over een transfer als er een goed bod voor Mijnans zou komen.

Tillman is hard op weg naar het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag, zo is al enige tijd duidelijk. In de zoektocht naar een opvolger voor de Amerikaan kwam PSV uit bij Mijnans, zo bevestigde technisch directeur Max Huiberts van AZ al bij Voetbal International. "Ze hebben een tijdje terug een keer gebeld. En daar is het tussen de clubs bij gebleven. Toen hebben we gezegd dat we hier niet voor open staan."

Huiberts laakte het feit dat PSV zich eerst bij Mijnans zélf meldde en daarna pas bij AZ. "Het had gescheeld als PSV eerst ons op de hoogte had gebracht in plaats van eerst de speler. Dan hadden ze zich de moeite kunnen besparen om die speler te benaderen", zei de td.

