Wouter Goes onder vuur in eerste officiële wedstrijd van het seizoen

Er klinkt forse kritiek op bij de eerste officiële wedstrijd van het seizoen van AZ. De centrumverdediger zag er vooral in de eerste helft van het Conference League-duel met Ilves Tampere een aantal keer niet goed uit.

AZ speelt donderdagavond in Finland het eerste voorrondeduel met Ilves Tampere in de Conference League. Goes vormt het centrum van de Alkmaarse defensie samen met Maxim Dekker en beiden gingen in de eerste helft een aantal keer opzichtig in de fout.

Het openingsdoelpunt van Ilves Tampere na acht minuten voetballen kon met name Dekker zich aanreken. De 21-jarige linkercentrumverdediger verkeek zich volledig op een lange bal van de Finnen, waarna Roope Riski alleen op het doel van Jeroen Zoet af kon en scoorde: 1-0.

AZ kwam vrij snel weer langszij via Troy Parrott, maar moest in de blessuretijd van de eerste helft toch weer in de achtervolging. Goes was Riski bij een voorzet vanaf de rechterkant volledig kwijt voor het doel van Zoet, waarna de aanvaller met zijn tweede doelpunt van de avond de 2-1 op het scorebord bracht.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om de 2-1 van Ilves Tampere te bekijken op X:

𝐀𝐢𝐢𝐢𝐢 vlak voor rust.. 😬

AZ krijgt een paar minuten voor het rustsignaal de 2-1 tegen en moet dus aan de bak in de tweede helft ⚔️



Kunnen de Alkmaarders dit nog omdraaien? ↯#ZiggoSport #UECL #ILVAZ pic.twitter.com/xjFl5FOpML — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 24, 2025

Kort voor het tweede doelpunt van Riski had Goes een gele kaart ontvangen. De stopper ging op ongeveer dertig meter van het AZ doel ontzettend wild door op een tegenstander, waarna een terechte gele kaart volgde.

Sven Mijnans bracht AZ na een uur weer op gelijke hoogte, maar Ilves Tampere verschafte zich vervolgens in een tijdsbestek van slechts tien minuten een riante 4-2 voorsprong, via doelpunten van Adeleke Akinyemi en Marius Soderback.

Goes vertolkte geen opvallend negatieve hoofdrol bij de 3-2 en 3-2 en 4-2 van Ilves Tampere, maar op social media is de kritiek op de Nederlands jeugdinternational groot. Kijkers kraken op X massaal het optreden van Goes.

“Die Goes zakt ook even een partij door het ijs. Die is in marktwaarde met 70 procent gezakt”, schrijft een kijker. “Ja, erg slecht tot nu toe”, beaamt een ander.

Vind jij de kritiek op Wouter Goes terecht? Laden... 78.6% Ja 7.1% Deels 14.3% Nee 14 stemmen

