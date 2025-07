AZ-verdediger maakt toptransfer naar de Premier League

AZ neemt na twee jaar afscheid van linksback . De 23-jarige Noor maakt een toptransfer Wolverhampton Wanderers, waar hij de opvolger wordt van de naar Manchester City vertrokken , zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano.

De Italiaan schrijft dat AZ en de Wolves overeenstemming hebben bereikt over de transfer van Møller Wolfe. De Engelse club troeft daarmee het eveneens geïnteresseerde LOSC Lille af. De Noor zal volgens Romano binnen 24 uur afreizen naar Wolverhampton om medisch gekeurd te worden. Over de transfersom en de duur van het contract dat Møller Wolfe gaat tekenen doet doet de journalist geen mededelingen.

AZ nam Møller Wolfe in de zomer van 2023 voor 2,5 miljoen euro over van SK Brann Bergen. Sindsdien speelde de linksback 92 officiële wedstrijden namens de Alkmaarse club, waarin hij goed was voor vier doelpunten en tien assists. Zijn contract liep nog door tot medio 2028. De verdediger in het tweeluik met het Finse Ilves Tampere in de voorrondes van de Conference League. Na een 4-3 uitnederlaag stelde AZ donderdagavond orde op zaken door in eigen huis met 5-0 te winnen van de Finse club.

Møller Wolfe debuteerde vier maanden na zijn transfer naar AZ in de nationale ploeg van Noorwegen. Inmiddels staat hij op twaalf A-interlands voor het Scandinavische land, waarvoor hij in maart van dit jaar zijn eerste en voorlopig enige doelpunt maakte in een met 2-4 gewonnen WK-kwalificatieduel met Israël.