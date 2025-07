Grote Nederlandse transfer verwacht: ‘Hij gaat voor heel veel geld verkocht worden’

Mike Verweij denkt dat in de toekomst veel geld gaat opleveren voor AZ, dat vertelt de journalist bij Kick-off. Meerdink begon donderdagavond, tijdens de wedstrijd tegen Ilves Tampere (4-3), op de bank. Troy Parrott kreeg de voorkeur, maar kon niet overtuigen in de punt van de aanval.

AZ leed donderdagavond een pijnlijke en gênante nederlaag in de voorronde van de Conference League tegen Ilves Tampere. De koploper van de Finse competitie leek op weg naar een comfortabele 4-2 zege, totdat Meerdink – die in minuut 73 pas in het veld kwam – vlak voor tijd nog een doelpunt wist te maken. Zodoende is de marge slechts één voor de Alkmaarders.

Artikel gaat verder onder video

Parrott, die AZ weliswaar op gelijke hoogte (1-1) schoot in de zestiende minuut, maakte geen goede beurt tegen Ilves. “Jan van Halst had bij Ziggo hele mooie beelden van Parrott, waarop je zag dat hij veel ongelukkige keuzes maakte. Ik zou altijd met Meerdink beginnen, omdat hij ook de spits van de toekomst is”, zegt Verweij bij Kick-off van De Telegraaf.

“Ook als het kapitaal van Parrott, wat hij nu heeft, dan verdwijnt?”, haakt Hein Keijser in. “Volgens mij is Meerdink je allergrootste kapitaal. Ik denk dat hij voor heel veel geld verkocht gaat worden, uiteindelijk”, aldus de vaste Ajax-watcher. Meerdink werd eerder deze transferperiode nog in verband gebracht met Feyenoord, maar een transfer naar Rotterdam lijkt absoluut niet aan de orde.