Erik ten Hag meldt zich officieel bij AZ: 'Onderhandelingen zijn gestart'

Erik ten Hag kijkt nog altijd rond in de Eredivisie. Na het binnenhalen van Malik Tillman heeft de trainer van Bayer Leverkusen nu het oog gericht op van AZ. Dat meldt journalist Mounir Boualin van SoccerNews.

Leverkusen zou zich al officieel hebben gemeld in Alkmaar. Er zijn al onderhandelingen gaande, die 'in goede harmonie' verlopen. De insteek is om elkaar 'in de nabije toekomst' te vinden. Omdat Poku nog maar een jaar onder contract staat bij AZ, kan het financieel interessant zijn om hem nu te laten gaan.

De 21-jarige Poku staat donderdagavond in de basisopstelling van AZ tegen FC Vaduz in de derde voorronde van de Conference League. Vorige week was hij in de thuiswedstrijd tegen Ilves (5-0 zege) goed voor een doelpunt en een assist. Vorig seizoen speelde hij 25 competitieduels voor AZ, waarin hij 2 keer scoorde en 3 assists gaf.

Ten Hag gaf deze zomer al ruim 100 miljoen euro uit, met de komst van onder meer Tillman (35 miljoen), Jarell Quansah (35 miljoen) en Mark Flekken (10 miljoen). Daartegenover stond het vertrek van onder meer Florian Wirtz (voor 125 miljoen naar Liverpool) en Jeremie Frimpong (voor 40 miljoen naar Liverpool).