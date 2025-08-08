'Ten Hag heeft gigantisch bedrag over voor Poku'

AZ kan mogelijk weer een enorm transferbedrag bijschrijven deze zomer. Na het vertrek van Jayden Addai, waar veertien miljoen euro aan was gekoppeld, wil Bayer Leverkusen volgens het Duitse Kicker maar liefst tien miljoen overmaken voor de diensten van .

Poku speelde vorig seizoen 23 competitiewedstrijden voor AZ, waarin hij twee keer scoorde en drie assists gaf. De 21-jarige aanvaller ging vervolgens mee met Jong Oranje naar het EK en scoorde daar twee maal. De nog ietwat druistige buitenspeler wacht eigenlijk op zijn eerste seizoen waarin hij én vrijwel altijd basisspeler is én een goed rendement behaalt.

Het is dan ook vrij opvallend te noemen dat het Leverkusen van Erik ten Hag al tien miljoen euro zou willen neerleggen voor Poku, zoals Kicker meldt. De jongeling heeft nog maar een contract van een jaar in Alkmaar en zou dus volgende zomer gratis op te pikken zijn. Volgens FootballTransfers is Poku momenteel een kleine vier miljoen waard; een bedrag dat zeker niet in de buurt komt van de genoemde tien miljoen euro. Dat er interesse is vanuit Leverkusen, werd donderdag al duidelijk.

De kans is overigens groot dat Poku vooral de linksbuitenpositie gehaald zou worden. Op die plek kan ook Amine Adli uit de voeten, maar Martin Terrier ligt er met een gescheurde achillespees nog wel even uit. Aan de andere kant zijn Nathan Tella en Farid Alfa-Ruprecht opties voor Ten Hag. Laatstgenoemde is momenteel beschikbaar, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de negentienjarige aanvaller van de Nederlandse trainer meteen heel veel minuten zal maken. Alfra-Ruprecht kwam deze zomer over van Manchester City.