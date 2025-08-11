Kees Smit: spelers van AZ emotioneel en flink geraakt in kleedkamer

Het eerste competitieduel van AZ leverde zondag in Alkmaar een overtuigende 4-1 zege op tegen FC Groningen op, maar na het laatste fluitsignaal ging het vooral over . De 21-jarige vleugelaanvaller nam in tranen afscheid van het publiek in het AFAS Stadion en kreeg daarbij een staande ovatie.

In de kleedkamer volgde nog een emotionele afscheidsspeech, waarmee hij volgens ploeggenoot Kees Smit meerdere teamgenoten wist te raken, zo schrijft De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Poku speelde waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor AZ. De snelle buitenspeler is hard op weg naar een transfer van zo’n twaalf miljoen euro naar Bayer Leverkusen, waar Erik ten Hag trainer is. Hoewel de deal nog niet definitief rond is, houdt trainer Maarten Martens nadrukkelijk rekening met zijn vertrek. “Mogelijk is dit zijn laatste wedstrijd, maar er is nog niets definitief. Het liefst houd je Ernest erbij. Hij komt uit de jeugd, we hebben veel bereikt en dan ga je het liefst met hem verder. Maar dat is zijn keuze, dus die moeten we respecteren”, aldus de coach.

Poku doorliep de jeugdopleiding van AZ en groeide uit tot vaste waarde in de aanval. Zijn vertrek zou voor Martens aanleiding zijn om nog een nieuwe vleugelaanvaller aan te trekken. Eerder werd al Jayden Addai (Como) verkocht, evenals Ruben van Bommel, die voor 15,8 miljoen euro naar PSV vertrok. Met Poku’s transfer zou het totaal aan inkomsten deze zomer boven de vijftig miljoen euro uitkomen.

Martens twijfelt niet aan Poku

Net als in de Conference League-wedstrijd tegen FC Vaduz gaf Poku zondag ook tegen Groningen een assist. In de vijfde minuut zette hij rechtsback Denso Kasius in stelling, die via doelman Hidde Jurjus de score opende.

Ondanks de hectiek rondom zijn transfer, twijfelde Martens niet aan zijn inzet. “Daar hebben we een duidelijk gesprek over gehad. Er speelt heel wat rond zo’n jongen, dat is niet altijd even makkelijk. We hebben elkaar duidelijk in de ogen aangekeken, maar afgelopen donderdag heeft hij ook laten zien dat hij het team kon helpen. Hij is een heel teamgerichte speler", aldus de trainer.