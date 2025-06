Kees Smit prijkt prominent op site Diario: 'transfer naar Real komt dichterbij'

De waarde van lijkt met de dag te groeien. Het talent van AZ maakte indruk op het EK onder 19, dat door Nederland gewonnen werd. Volgens het Spaanse Diario AS zet Real Madrid nu stappen om de jongeling in te lijven.

'Real Madrid hield hem stilletjes in de gaten, maar de interesse is in een stroomversnelling geraakt en nu zijn er dingen gaande", valt er op de site van Diario AS te lezen. Het medium heeft op het moment van schrijven de meest prominente plek op de website voor het talent vrijgemaakt. Diario is lovend. "Smit is een onbekende diamant, de grote belofte van het Nederlandse voetbal. Een opperhoofd op het gebied van kansen creëren. Hij speelt snel, heel snel zelfs, in het grote Oranje. Real had hem op het oog, maar is er wat beweging."

Artikel gaat verder onder video

Diario weet ook dat Smit nog een contract tot 2028 heeft bij AZ, waardoor een transfervrije overstap er voorlopig niet in zit. "Maar: nu is hij nog onbekend, dus is dit een goed moment om het transferproces op te zetten. Alleen hoeveel geld moet Real voor hem neerleggen? Dat is de vraag."

LEES OOK: Diepe teleurstelling in Farioli: 'Hij ringeloorde alle Ajax-directeuren'

Volgens de Spaanse nieuwsbron kan deze transfer eentje van de lange adem worden. "Het wordt een zomer van telefoontjes. AZ wil de speler eigenlijk niet kwijt, maar de rol van Smit zelf is ook belangrijk. Mogelijk wil hij de transfer heel graag. Bronnen dichtbij de voetballer gaven al aan dat spelen voor Real een droom voor Smit zou zijn." De creatieveling van AZ werd al eens in een shirt van De Koninklijke gesignaleerd, terwijl ook FC Barcelona hem op het oog zou hebben.

➡️ Meer AZ nieuws

👉 AZ bereikt principeakkoord: aanvaller vertrekt voor 14 miljoen euro 🔗

👉 'Volop interesse in Ruben van Bommel: AZ ontvangt eerste bod van 15 miljoen euro' 🔗

👉 Kieft weet het zeker: ‘Smit moet deze zomer naar deze club’ 🔗

👉 Kassa rinkelt bij AZ, dat zonder zelf een speler te verkopen miljoenen incasseert 🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗