‘Engelse grootmachten openen jacht op Kees Smit’

staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur en Chelsea, zo melden bronnen aan TBR Football. De Engelse topclubs zouden de middenvelder van AZ al maanden in de gaten houden, maar krijgen ook de nodige concurrentie uit eigen land.

Smit brak dit seizoen door bij AZ en liet zien over veel talent te beschikken. De negentienjarige middenvelder kwam in dertig wedstrijden binnen de lijnen. Daarin scoorde hij tweemaal en gaf hij ook twee assists. Ook speelde hij dertien keer met Jong AZ, waarin hij acht keer trefzeker was en vijf keer een teamgenoot liet scoren. Afgelopen maand was hij de uitblinker bij Oranje Onder 19, dat zich tot Europees kampioen kroonde. Smit werd gedeeld topscorer én speler van het toernooi.

De aanvallende middenvelder werd eerder al gelinkt aan onder meer Ajax en Real Madrid, maar het valt te betwijfelen of hij zelf trek heeft in een transfer. “Mijn toekomst ligt gewoon bij AZ”, liet Smit zich optekenen door ESPN toen hij hier tijdens het EK Onder 19 naar werd gevraagd. Toch heeft Real Madrid de hoop op de jongeling nog niet opgegeven, zo werd eerder deze week duidelijk.

Nu lijkt het erop dat Smit binnenkort nog meer clubs heeft om uit te kiezen. Volgens TBR Football volgen Chelsea en Tottenham het talent al maanden op de voet en zijn ze bereid hem deze zomer over te nemen. Overigens worden ook Liverpool, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Brighton & Hove Albion en Leeds United genoemd als clubs die zijn situatie in de gaten houden.

