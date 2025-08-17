Live voetbal

Studio Voetbal maakt zomeraankoop Ajax af: 'Lijkt nergens op, 11 miljoen!'

Dominic Mostert
17 augustus 2025, 22:53

De analisten van Studio Voetbal zijn kritisch op Raúl Moro na de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax (2-2). De zomeraankoop van minstens 9,5 en maximaal 11 miljoen euro werd al in de pauze gewisseld door trainer John Heitinga.

Bij het praatprogramma wordt naar Moro gewezen als een van de redenen waarom Wout Weghorst niet uit de verf kwam. “Weghorst kwam eigenlijk in het stuk nauwelijks voor”, stelt Arno Vermeulen, waarna Pierre van Hooijdonk reageert: “Dat had ook wel een reden. Ik wil Weghorst wel een klein beetje verdedigen."

“Als jij uit bij Go Ahead Eagles speelt, wat een goede ploeg is, en je hebt om je heen 0,0 diepgang... Moro leek helemaal nergens op.” Vermeulen reageert: “Elf miljoen, hè!” Van Hooijdonk vult aan: “En Berghuis is een speler die in de bal komt. Het centrale duo, wat dan tegen Weghorst speelt, weet één ding: Weghorst gaat je niet in de diepte kloppen. Dus op het moment dat hij aangespeeld wordt, kan je zover doordekken als je wilt. Dat maakt het voor de centrumspits gewoon een stuk lastiger.”

“Je komt namelijk in je middenveld te lopen, waar ook geen enkele diepgang in zit”, legt Van Hooijdonk uit. “Dus ja, Weghorst ziet er vandaag gewoon heel slecht uit, maar wel met een kleine nuance.”

Vermeulen denkt verder dat Weghorst goed is weggekomen: hij had een tweede gele kaart kunnen krijgen toen hij de bal in het doel schoot toen er al was afgefloten. “Iedereen stopt, grensrechter vlagt, spelers stoppen, keepers stoppen, scheidsrechter stopt. En dan schiet je die bal erin. Volgens mij is dat spelbederf en zou het een tweede gele kaart zijn, dus rood. Van mij hoeft dat niet, maar ze mogen best blij zijn dat hij op het veld mocht blijven.”

  Gisteren, 23:35
  Gisteren, 22:52
  Gisteren, 22:05
