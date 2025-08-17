'Weghorst had er eigenlijk met rood vanaf gemoeten'

Valentijn Driessen is kritisch op het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie, die zondag de leiding had over de Eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax (2-2). Als Makkelie de regels consequent had toegepast, dan had het laatste fluitsignaal niet gehaald, zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Ajax verspeelde zondagmiddag de eerste punten van het nieuwe Eredivisieseizoen. In Deventer kwam de ploeg van trainer John Heitinga op voorsprong door een snelle treffer van Davy Klaassen, maar daarna draaide de thuisploeg het om en kwam Go Ahead via Melle Meulensteen en Evert Linthorst op 2-1. Youri Baas tekende in de blessuretijd van de eerste helft voor de 2-2, waarmee direct ook de eindstand bereikt was.

Kritiek op Ajax-duo: 'Vragen om moeilijkheden'

Het veldspel van Ajax kon Driessen niet bekoren. Dat had ook te maken met de samenstelling van het middenveld, signaleert de journalist. Heitinga koos in Deventer voor Jorthy Mokio, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. "Dan moet je niet verwachten dat je de ene na de andere vloeiende aanval te zien krijgt. Daar stond Heitinga zelf van te kijken, maar dat had ik hem vooraf wel kunnen vertellen", zegt Driessen. Ook de keuze voor Anton Gaaei en Owen Wijndal als backs begrijpt Driessen niet: "Dat is gewoon vragen om moeilijkheden. In de eerste helft dook Go Ahead steeds achter die twee op. Het valt mij allemaal zwaar tegen, zeker als je weet dat ze zes à zeven weken bezig zijn."

'Als Weghorst dat gedaan had dan hadden ze hier de tent afgebroken, en terecht'

Vervolgens komt het spel van Wout Weghorst ter sprake. De spits van Ajax was vorige week nog tweemaal trefzeker tegen Telstar, maar wist tegen Go Ahead het net niet te vinden. Wel baarde Weghorst opzien door bozig te reageren toen hij zijn pols in de eerste helft bezeerde in een duel met Gerrit Nauber. "Ja, hij had het aan de stok met alles en iedereen, vandaag", zag ook Driessen. "Hij bespeelde Makkelie geweldig. Hij kreeg weliswaar een gele kaart in de eerste helft, maar had er eigenlijk met rood af gemoeten. Hij ging gewoon door en maakte zelfs een goal, terwijl er al lang was afgefloten." Driessen vervolgt: "Dan zie je dat Makkelie toch met de regels speelt. De ene keer wel hanteren, de andere keer niet. Stel je voor dat Weghorst in de slotfase de winnende had gemaakt, dan hadden ze hier de tent afgebroken. En terecht. Makkelie moet gewoon fluiten waarvoor hij moet fluiten en een gele kaart geven als het een gele kaart is. Ik begrijp nou ook wel dat hij internationaal ook afvalt, als hij dit soort gedrag vertoont", besluit de journalist.