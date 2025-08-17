Live voetbal 3

'Weghorst had er eigenlijk met rood vanaf gemoeten'

Makkelie Weghorst geel Go Ahead Ajax
Foto: © Imago
5 reacties
Frank Hoekman
17 augustus 2025, 17:49   Bijgewerkt: 18:05

Valentijn Driessen is kritisch op het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie, die zondag de leiding had over de Eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax (2-2). Als Makkelie de regels consequent had toegepast, dan had Wout Weghorst het laatste fluitsignaal niet gehaald, zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Ajax verspeelde zondagmiddag de eerste punten van het nieuwe Eredivisieseizoen. In Deventer kwam de ploeg van trainer John Heitinga op voorsprong door een snelle treffer van Davy Klaassen, maar daarna draaide de thuisploeg het om en kwam Go Ahead via Melle Meulensteen en Evert Linthorst op 2-1. Youri Baas tekende in de blessuretijd van de eerste helft voor de 2-2, waarmee direct ook de eindstand bereikt was.

Kritiek op Ajax-duo: 'Vragen om moeilijkheden'

Artikel gaat verder onder video

Het veldspel van Ajax kon Driessen niet bekoren. Dat had ook te maken met de samenstelling van het middenveld, signaleert de journalist. Heitinga koos in Deventer voor Jorthy Mokio, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. "Dan moet je niet verwachten dat je de ene na de andere vloeiende aanval te zien krijgt. Daar stond Heitinga zelf van te kijken, maar dat had ik hem vooraf wel kunnen vertellen", zegt Driessen. Ook de keuze voor Anton Gaaei en Owen Wijndal als backs begrijpt Driessen niet: "Dat is gewoon vragen om moeilijkheden. In de eerste helft dook Go Ahead steeds achter die twee op. Het valt mij allemaal zwaar tegen, zeker als je weet dat ze zes à zeven weken bezig zijn."

'Als Weghorst dat gedaan had dan hadden ze hier de tent afgebroken, en terecht'

Vervolgens komt het spel van Wout Weghorst ter sprake. De spits van Ajax was vorige week nog tweemaal trefzeker tegen Telstar, maar wist tegen Go Ahead het net niet te vinden. Wel baarde Weghorst opzien door bozig te reageren toen hij zijn pols in de eerste helft bezeerde in een duel met Gerrit Nauber. "Ja, hij had het aan de stok met alles en iedereen, vandaag", zag ook Driessen. "Hij bespeelde Makkelie geweldig. Hij kreeg weliswaar een gele kaart in de eerste helft, maar had er eigenlijk met rood af gemoeten. Hij ging gewoon door en maakte zelfs een goal, terwijl er al lang was afgefloten." Driessen vervolgt: "Dan zie je dat Makkelie toch met de regels speelt. De ene keer wel hanteren, de andere keer niet. Stel je voor dat Weghorst in de slotfase de winnende had gemaakt, dan hadden ze hier de tent afgebroken. En terecht. Makkelie moet gewoon fluiten waarvoor hij moet fluiten en een gele kaart geven als het een gele kaart is. Ik begrijp nou ook wel dat hij internationaal ook afvalt, als hij dit soort gedrag vertoont", besluit de journalist.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
asdlfkjdsa

Teruglezen: zo verliep de Eredivisie-zaterdag, met spectaculaire zege van Groningen als apotheose

  • Gisteren, 23:35
  • Gisteren, 23:35
Hugo Borst

Hugo Borst: 'Krankzinnig hoe een carrière kan verlopen, het is over met hem!'

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
Feyenoord-spelers Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Anis Hadj Moussa, Timon Wellenreuther en In-beom Hwang

Gejuich en applaus uit kleedkamer Feyenoord voor één speler

  • Gisteren, 22:05
  • Gisteren, 22:05
0 5 reacties
Reageren
5 reacties
ERIMIR
3.169 Reacties
406 Dagen lid
37.022 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ben niet zo gecharmeerd van de voetballer Weghorst. Ajax moet nu echt een goede spits aantrekken of Konadu 1e spits maken.

Quarlon
592 Reacties
1.056 Dagen lid
3.311 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Denk dat die Konadu inderdaad een hele goede gaat worden. Ik ben benieuwd wanneer hij een echte kans krijgt

CG
2.203 Reacties
754 Dagen lid
13.209 Likes
CG
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Quarlon. Laat hem dan maar komen als mogelijke goede optie !!

Hurricane.
284 Reacties
376 Dagen lid
2.228 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Vorige week had hij ook al rood moeten krijgen. Maar woutje is nu eenmaal heilig verklaard door de knvb.

EttoE
7 Reacties
174 Dagen lid
36 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

De middenveldpuzzel was inderdaad meer voor de voorbereiding, het verlies van Henderson was voorzien en de verdedigende kwetsbaarheid ook. De eerste maanden zijn zo een verlengde voorbereiding, er is een stabiele balafpakker nodig voordat Ajax weer controle krijgt. Laten we hopen dat Sutalo snel herstelt, dan kan Baas het proberen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.169 Reacties
406 Dagen lid
37.022 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ben niet zo gecharmeerd van de voetballer Weghorst. Ajax moet nu echt een goede spits aantrekken of Konadu 1e spits maken.

Quarlon
592 Reacties
1.056 Dagen lid
3.311 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Denk dat die Konadu inderdaad een hele goede gaat worden. Ik ben benieuwd wanneer hij een echte kans krijgt

CG
2.203 Reacties
754 Dagen lid
13.209 Likes
CG
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Quarlon. Laat hem dan maar komen als mogelijke goede optie !!

Hurricane.
284 Reacties
376 Dagen lid
2.228 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Vorige week had hij ook al rood moeten krijgen. Maar woutje is nu eenmaal heilig verklaard door de knvb.

EttoE
7 Reacties
174 Dagen lid
36 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

De middenveldpuzzel was inderdaad meer voor de voorbereiding, het verlies van Henderson was voorzien en de verdedigende kwetsbaarheid ook. De eerste maanden zijn zo een verlengde voorbereiding, er is een stabiele balafpakker nodig voordat Ajax weer controle krijgt. Laten we hopen dat Sutalo snel herstelt, dan kan Baas het proberen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Go Ahead - Ajax

2 - 2
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
2
2
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
Ajax
2
2
4
6
AZ
1
3
3
7
Utrecht
2
3
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel