Heitinga onthult: 'Hij gaat Ajax verlaten, dat wordt straks bekendgemaakt'

John Heitinga heeft bevestigd dat gaat vertrekken bij Ajax. De verdediger is op weg naar FC Groningen, dat hem op huurbasis gaat overnemen. Verder mag Ahmetcan Kaplan uitkijken naar een nieuwe club.

"Dies gaat verhuurd worden, dat zal straks bekendgemaakt worden”, aldus Heitinga op de persconferentie na de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax (2-2). “De situatie van Ahmetcan is dat hij mag vertrekken en dat weet hij ook.” De interesse van Groningen in Janse werd eerder deze week al bekend.

Artikel gaat verder onder video

Janse en Kaplan bleven zondag negentig minuten op de bank zitten in Deventer. Ook toen Ko Itakura uitviel met kramp, werden ze niet ingebracht. Heitinga koos ervoor om Lucas Rosa naar het centrum van de verdediging te halen. Waarom? “Omdat wij het gezien hebben op de trainingen. Lucas kan elk gevecht aan op elke positie achterin.”

Uitvallen Itakura

Over het uitvallen van Itakura hoeven de fans zich geen zorgen te maken. “Het was kramp. Hij maakte een solide indruk, comfortabel aan de bal, leest en herkent de situaties goed. Het is in ieder geval positief dat hij erbij is en gelijk ook op het veld van staan vandaag.”