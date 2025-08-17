Live voetbal 8

Heitinga onthult: 'Hij gaat Ajax verlaten, dat wordt straks bekendgemaakt'

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
4 reacties
Dominic Mostert
17 augustus 2025, 15:21

John Heitinga heeft bevestigd dat Dies Janse gaat vertrekken bij Ajax. De verdediger is op weg naar FC Groningen, dat hem op huurbasis gaat overnemen. Verder mag Ahmetcan Kaplan uitkijken naar een nieuwe club.

"Dies gaat verhuurd worden, dat zal straks bekendgemaakt worden”, aldus Heitinga op de persconferentie na de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax (2-2). “De situatie van Ahmetcan is dat hij mag vertrekken en dat weet hij ook.” De interesse van Groningen in Janse werd eerder deze week al bekend.

Artikel gaat verder onder video

Janse en Kaplan bleven zondag negentig minuten op de bank zitten in Deventer. Ook toen Ko Itakura uitviel met kramp, werden ze niet ingebracht. Heitinga koos ervoor om Lucas Rosa naar het centrum van de verdediging te halen. Waarom? “Omdat wij het gezien hebben op de trainingen. Lucas kan elk gevecht aan op elke positie achterin.”

Uitvallen Itakura

Over het uitvallen van Itakura hoeven de fans zich geen zorgen te maken. “Het was kramp. Hij maakte een solide indruk, comfortabel aan de bal, leest en herkent de situaties goed. Het is in ieder geval positief dat hij erbij is en gelijk ook op het veld van staan vandaag.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
asdlfkjdsa

Teruglezen: zo verliep de Eredivisie-zaterdag, met spectaculaire zege van Groningen als apotheose

  • Gisteren, 23:35
  • Gisteren, 23:35
Hugo Borst

Hugo Borst: 'Krankzinnig hoe een carrière kan verlopen, het is over met hem!'

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
Feyenoord-spelers Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Anis Hadj Moussa, Timon Wellenreuther en In-beom Hwang

Gejuich en applaus uit kleedkamer Feyenoord voor één speler

  • Gisteren, 22:05
  • Gisteren, 22:05
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Voetbalhoofdstad
293 Reacties
19 Dagen lid
949 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Goed om spelers bij een satellietclub te stallen. Misschien kan hij ook een paar naar feijenoord sturen die wedstrijdfit zijn ipv trainingsfit.

K. Daffie
109 Reacties
712 Dagen lid
803 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Iets met hoogmoed komt voor de val?

Neesje
1.614 Reacties
1.055 Dagen lid
8.882 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Denk dat Heitinga het heel lastig gaat krijgen .

Neesje
1.614 Reacties
1.055 Dagen lid
8.882 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Janse uitlenen vind ik niet slim !!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
293 Reacties
19 Dagen lid
949 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Goed om spelers bij een satellietclub te stallen. Misschien kan hij ook een paar naar feijenoord sturen die wedstrijdfit zijn ipv trainingsfit.

K. Daffie
109 Reacties
712 Dagen lid
803 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Iets met hoogmoed komt voor de val?

Neesje
1.614 Reacties
1.055 Dagen lid
8.882 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Denk dat Heitinga het heel lastig gaat krijgen .

Neesje
1.614 Reacties
1.055 Dagen lid
8.882 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Janse uitlenen vind ik niet slim !!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Go Ahead - Ajax

2 - 2
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
2
3
6
3
PEC
2
3
6
4
Ajax
2
2
4
5
PSV
1
5
3
6
Utrecht
1
4
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel