Weghorst gaat naar de grond, spreekt Nauber toe en krijgt fors fluitconcert

Wout Weghorst en Gerrit Nauber
Foto: © ESPN
1 reactie
Dominic Mostert
17 augustus 2025, 12:41   Bijgewerkt: 12:53

Een akkefietje tussen Wout Weghorst en Gerrit Nauber in de wedstrijd Go Ahead Eagles – Ajax. Nadat Weghorst pijn overhield aan een duel met Nauber, sprak hij de verdediger toe.

In de twaalfde minuut raakten Weghorst en Nauber verwikkeld in een duel om de bal. Na het contact greep de spits van Ajax naar zijn pols en kermde hij van de pijn. Weghorst bleef op het veld staan, maar had ook daarna nog zichtbaar last.

Kort na het contact riep Weghorst wat naar Nauber. In de veertiende minuut ging Weghorst naar de grond en vroeg hij om een behandeling. Supporters van Go Ahead floten hem uit en zongen: “You’re fucking shit.” Toen Weghorst na zijn behandeling weer het veld op kwam, werd hij nog steeds uitgefloten door de thuissupporters.  

Het duel tussen Go Ahead en Ajax begon om 12.15 uur en is te volgen in ons liveblog. Al in de derde minuut opende Davy Klaassen de score voor Ajax. Na twintig minuten bracht Melle Meulensteen de stand in evenwicht.

Go Ahead - Ajax

12:15
Vandaag om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
2
2
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Utrecht
1
4
3
6
AZ
1
3
3
7
Ajax
1
2
3
8
Groningen
2
-2
3
9
Go Ahead
1
0
1

