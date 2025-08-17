Weghorst gaat naar de grond, spreekt Nauber toe en krijgt fors fluitconcert

Een akkefietje tussen Wout Weghorst en Gerrit Nauber in de wedstrijd Go Ahead Eagles – Ajax. Nadat Weghorst pijn overhield aan een duel met Nauber, sprak hij de verdediger toe.
In de twaalfde minuut raakten Weghorst en Nauber verwikkeld in een duel om de bal. Na het contact greep de spits van Ajax naar zijn pols en kermde hij van de pijn. Weghorst bleef op het veld staan, maar had ook daarna nog zichtbaar last.
Kort na het contact riep Weghorst wat naar Nauber. In de veertiende minuut ging Weghorst naar de grond en vroeg hij om een behandeling. Supporters van Go Ahead floten hem uit en zongen: “You’re fucking shit.” Toen Weghorst na zijn behandeling weer het veld op kwam, werd hij nog steeds uitgefloten door de thuissupporters.
Het duel tussen Go Ahead en Ajax begon om 12.15 uur en is te volgen in ons liveblog. Al in de derde minuut opende Davy Klaassen de score voor Ajax. Na twintig minuten bracht Melle Meulensteen de stand in evenwicht.
Weghorst weer hoor… de grote spits van Ajax die bij het minste of geringste op de grond ligt te kermen alsof z’n carrière voorbij is. Polsje vastpakken, rollend over het veld en ondertussen helemaal niks laten zien. Geen wonder dat het hele stadion hem uitfluit en “you’re f* 💩” zingt ze hebben gewoon gelijk. En dan staat daar langs de lijn die zogenaamd slimme trainer Heitinga. Die blijft maar vertrouwen geven aan zo’n over het paard getilde spits, terwijl iedereen ziet dat het helemaal niks is. Maar ja, Heitinga is nog dommer dan hij eruitziet, dus logisch dat hij zulke keuzes maakt. Daarom wint Ajax al jaren geen prijs meer.
