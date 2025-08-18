Derksen maakt Heitinga volledig met de grond gelijk

John Heitinga is totaal ongeschikt om hoofdtrainer te zijn bij een topclub, stelt Johan Derksen in zijn podcast Groeten uit Grolloo. De voormalig verdediger beschikt volgens De Snor niet over leidinggevende kwaliteiten en praat daarnaast enkel in ‘oneliners die nergens op slaan’.

Heitinga werd deze zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli, maar de oefenmeester is niet goed begonnen bij Ajax. Na een zeer moeizame zege op Telstar in de openingswedstrijd liepen de Amsterdammers afgelopen weekend in de tweede speelronde op bezoek bij Go Ahead Eagles averij op: 2-2. Derksen is niet onder de indruk van het werk van de trainer. “Mijn dochter en ik hebben geen Youp van ‘t Hek en Debiteuren Crediteuren meer, maar wij genieten nu van Johnny Heitinga”, maakt het boegbeeld van Vandaag Inside de vergelijking tussen de Ajax-trainer en komedianten.

“Heitinga heeft niets te melden en heeft zich een soort trainersjargon eigen gemaakt met allerlei oneliners die werkelijk nergens op slaan”, gaat hij verder. “Hij is geen grote personality en heeft nog nooit op eigen benen gestaan.” Overigens is Heitinga in de tweede helft van seizoen 2022/23 al interim-trainer geweest, toen hij het stokje van de ontslagen Alfred Schreuder overnam. Derksen verbaast zich erover dat zo iemand ‘de baas kan worden’ bij een beursgenoteerd bedrijf. “Het is allemaal lulkoek wat eruit komt. Hoe kun je zo’n man het boegbeeld maken van een topclub?”

Waarom is Heitinga dan aangesteld? “De meute, het Ajax-legioen tevreden houden. Een jongen met Ajax-bloed in de aderen, dat soort gelul”, legt Derksen uit. “Maar hij moet ook wel kwaliteiten hebben en leidinggevende kwaliteiten.” Daarin is Heitinga volgens de televisiepersoonlijkheid niet de enige; hetzelfde geldt namelijk in ‘iets mindere mate’ voor Robin van Persie bij Feyenoord.