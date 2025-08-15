Live voetbal 9

Kieft hekelt uitspraken Van der Vaart: 'Die hoeven we niet serieus te nemen'

1 reactie
Wim Kieft schrijft in zijn column in De Telegraaf dat Rafael van der Vaart 'niet serieus genomen hoeft te worden'. De oud-topvoetballer stelde afgelopen weekend in Rondo dat Mexx Meerdink bij AZ tot eerste spits zou moeten worden uitgeroepen met het oog op het Nederlands elftal, tot onbegrip van Kieft.

Van der Vaart zei afgelopen zondag in de Ziggo-talkshow dat Meerdink na Memphis Depay, Wout Weghorst en Brian Brobbey 'in principe de spits van het Nederlands elftal' is. Er is echter één groot probleem: "AZ gaat daar heel raar en slecht mee om", aldus Van der Vaart. Meerdink is in Alkmaar namelijk tweede keus achter de erop los scorende Troy Parrot, tot onbegrip van Van der Vaart: "Elke keer als Meerdink erin komt gebeurt er wat. Hij scoort de ene omhaal na de andere. Een Nederlandse club moet ook opleiden voor het Nederlands elftal", aldus de oud-middenvelder.

Behalve Van der Vaart brak ook voormalig Europees topscorer Kees Kist een lans voor Meerdink als eerste spits van AZ. Kieft denkt er echter het zijne van, zo schrijft de vroegere spits: "Dat voormalig AZ-topscorer Kist, die regelmatig met Meerdink over het spitsenvak praat, vindt dat Meerdink moet spelen of Rafael van der Vaart, die van oordeel is dat Martens vanwege het Nederlands elftal in het landsbelang voor Meerdink moet kiezen, hoeven we niet serieus te nemen. Maarten Martens staat iedere dag met Parrott en Meerdink op het trainingsveld en die zal toch kiezen voor de spits die het beste is voor AZ", aldus Kieft.

Kieft wijst erop dat de statistieken van Parrot het gelijk van Martens voorlopig bewijzen: de Ier was in de eerste vijf officiële wedstrijden van het seizoen al acht keer trefzeker. Meerdink kwam dit seizoen in evenveel wedstrijden, waarvan wel vier als invaller, tot twee goals. "Meerdink geeft blijkbaar aanleiding tot twijfel bij de coach. Of hij de kwaliteiten heeft om eerste spits te zijn van AZ, of hij daarvoor constant genoeg is en of hij een killer is als Parrott. Overigens is deze situatie misschien niet ideaal voor Parrott en Meerdink; vooralsnog vaart AZ er wel bij", signaleert Kieft.

Reacties

