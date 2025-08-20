Meerdink richt zich met duidelijke boodschap tot Koeman

weet dat hij het in zich heeft om de toekomstige eerste spits van Oranje te worden, zo laat hij weten aan het Noordhollands Dagblad. Dat Ronald Koeman onlangs uitsprak dat Meerdink alleen als eerste spits van AZ in beeld komt bij het Nederlands elftal, kwam wel bij hem binnen.

Er is deze zomer veel te doen geweest om Meerdink. De talentvolle spits van AZ werd door Michael Reiziger niet opgeroepen voor het EK Onder 21, tot grote verbazing van menig voetballiefhebber in Nederland. Daarnaast moet hij het vooralsnog doen met een rol als tweede spits, achter Troy Parrott. Waar velen Meerdink zien als de toekomstige spits van Oranje, vindt Koeman dat de aanvaller eerst de concurrentiestrijd bij AZ moet winnen voor hij in beeld komt.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen weken kreeg de media niet de kans met Meerdink te spreken. “Er gebeurde de laatste tijd best veel rondom mij en de spitspositie”, legt de spits uit. “Dus AZ en ik besloten om het eventjes zo aan te pakken en het rustig aan te doen met interviews. Ik wilde me volledig focussen op trainen en spelen. Alles daarbuiten: even niet.” De 22-jarige geeft aan een ‘emotioneel mens’ te zijn en graag alle wedstrijden wil starten. “Maar ik heb te maken met een heel goede spits als concurrent. Ik ben er honderd procent zeker van dat mijn tijd komt, alleen moet ik nog even geduld hebben, hoe lastig dat ook is.”

Veel analisten zijn het erover eens dat Meerdink in de toekomst de eerste spits van Oranje gaat worden. Dat vindt hij enerzijds gek, maar aan de andere kant ook weer niet. “Want ik heb het in me om díé spits te worden, zonder twijfel.” Dat Koeman zich twee weken geleden uitsprak over Meerdink en Oranje, vond de spits lastig. “Zo’n opmerking knaagt dan wel even aan je. Dan heb je alles een beetje naast je neergelegd en dan hoor je zoiets; dat komt binnen.” Uiteindelijk is hij erin geslaagd rustig te blijven. “Ik wil heel snel, maar als ik fit en geduldig blijf, dan komt het. Op een dag ben ik dé nummer 9 van AZ”, besluit hij.